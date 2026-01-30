Momčilo Otašević punio je baterije na snijegu, opisom ispod fotki najavio slatko iščekivanje

Momčilo se na Instagramu pohvalio fotkama sa zimovanja, a opisom ispod njih privukao je pozornost pratitelja.

Iako su se glumci iz popularne serije "Kumovi" vratili na set nakon kratke stanke i zasluženog odmora, Momčilo Otašević podijelio je s pratiteljima dojmove sa svog zimovanja.

Na svojim društvenim mrežama objavio je niz fotografija sa skijanja – u opuštenom izdanju, s osmijehom na licu i spreman za zimske avanture.

Posebnu pozornost privukao je opisom u kojem je otkrio da odbrojava do – ljeta, čime je odmah zaintrigirao svoje pratitelje, ali i nasmijao mnoge koji trenutačno uživaju u zimskim radostima.

Momčilo Otašević Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kad je Kim Kardashian posljednji put sama otišla u dućan po osnovne namirnice?

''Do ljeta preostalo je 123 dana (od 28. 1. 2026.). To čini 4 mjeseca i 3 dana, odnosno 17 tjedana i 4 dana, što uključuje 89 radnih dana'', napisao je.

Momčilo Otašević Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Potresna ispovijest Vedrane Rudan o prizorima iz bolnice: ''Mladi ljudi dave se u raku''

Poznato je kada se omiljena ekipa Nove Tv opet vraća na male ekrane! Više o tome pročitajte OVDJE.

Momčilo Otašević - 2 Foto: Instagram

Galerija 22 22 22 22 22

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ma što je sada smislila? Akrobacije Maje Šuput na šipci mirišu na spektakl!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jakov Kitarović podržao veliki događaj u Zagrebu, ali Kolinde nije bilo na vidiku!

Pogledaji ovo Preporuke Glumačko otkriće godine? Upoznajte zgodnog Australca koji tek ulazi u svijet slavnih