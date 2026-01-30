Jakov Kitarović podržao veliki događaj u Zagrebu, ali Kolinde nije bilo na vidiku!

Otprije je poznato da je Jakov Kitarović ljubitelj modnih revija, a na jednom takvom događanju ponovno je snimljen.

Na modnoj reviji održanoj povodom predstavljanja službene zimske olimpijske kolekcije za nadolazeće Zimske olimpijske igre, osim pažljivo odabranih modnih komada, pažnju su plijenila i poznata lica u publici.

Među uzvanicima koji su s oduševljenjem pratili reviju u Zagrebu istaknuo se i Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Iako se ovoga puta pojavio sam, bez supruge, njegovu prisutnost okupljeni nisu mogli ne primijetiti.

Na fotografiji zabilježenoj tijekom događaja Kitarović sjedi u prvom redu, elegantno odjeven u tamno odijelo i dolčevitu, s osmijehom na licu i pljeskom podrške za modele na pisti.

Jakov i Kolinda u posljednje vrijeme rjeđe izlaze zajedno zbog poslovnih obveza, no suprug bivše predsjednice uvijek je rado viđeno lice na domaćim događanjima.

Kolinda Grabar-Kitarović - 6 Foto: Facebook

Inače, Kolinda je nedavno bila na pravoj ledenoj avanturi na Antarktici. Tamo je skočila i u ledeno more, a video je izazvao lavinu reakcija. Više o tome pisali smo OVDJE.

