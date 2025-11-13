Jakov opet bez Kolinde u izlasku, podržao uspješnu Hrvaticu i njezin brend

Na modnoj reviji Snježane Schillinger, održanoj u glamuroznoj atmosferi i uz velik interes javnosti, posebnu je pozornost privukao dolazak Jakova Kitarovića.

Na jučerašnjoj glamuroznoj modnoj reviji dizajnerice Snježane Schillinger, koja je još jednom okupila brojne ugledne uzvanike iz javnog života, najviše pažnje privukao je dolazak Jakova Kitarovića bez supruge Kolinde Grabar-Kitarović.

Kitarović se na događanju pojavio dobro raspoložen, u elegantnoj tamnoj kombinaciji, te je srdačno razgovarao s gostima i fotografima. Društvo mu je pravila istaknuta ekipa iz kulturnog i modnog kruga.

Jakov Kitarović - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Revija Snježane Schillinger, poznate po raskošnim, ženstvenim kreacijama i impresivnoj prezentaciji, još je jednom potvrdila status jednog od najiščekivanijih modnih događaja sezone. Među gostima su se mogli vidjeti brojni poslovni ljudi, poznata lica iz javnog života te modni entuzijasti koji su s oduševljenjem pratili svaki izlazak na pisti.

Jakov Kitarović - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Iako Kolinda Grabar-Kitarović ovoga puta nije bila prisutna, njezin suprug zadržao se u ugodnom razgovoru s uzvanicima, ostavljajući dojam opuštenosti i susretljivosti.

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović Foto: Matija Habljak/Pixsell

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović Foto: Matija Habljak/Pixsell

Jakov Kitarović - 1 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Jakov i Kolinda u posljednje vrijeme rjeđe izlaze zajedno zbog poslovnih obveza, no suprug bivše predsjednice uvijek je rado viđeno lice na domaćim događanjima.

Kitarovići su sa Snježanom u bliskim odnosima, a ovog ljeta Kolinda je uživala i na odmoru na jahti sa dizajnericom i prijateljicama.

Jakov Kitarović i Snježana Schillinger Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Inače, Jakov i Kolinda u braku su od 1996. godine i zajedno imaju dvoje djece, Katarinu i Luku.

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović Foto: Privatni arhiv/Cropix

