Ako trebate motivaciju za trening, samo pogledajte najnovije fotke Dilette Leotte!

Diletta Leotta oduševila je zavidnom formom i čeličnim trbušnjacima u sportskom kompletu iz teretane.

Talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta ponovno je zapalila društvene mreže, ovaj put zavidnom formom u sportskom outfitu koji oduzima dah.

Galerija 25 25 25 25 25

Na najnovijim fotografijama iz teretane, Diletta pozira u crnom sportskom kompletu brenda Alo Yoga, naglašavajući savršeno definirane trbušne mišiće i besprijekornu figuru.

Diletta Leotta - 5 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako zvuči kad Alen Vitasović i Baby Lasagna ukrste glasove!

Na jednoj od fotki s podignutom kosom i odlučnim stavom, djeluje spremno za ring, dok druga prikazuje selfie ispred boksačke vreće.

Komentari obožavatelja nižu se u valovima, mnogi ističu njezinu predanost i disciplinu, dok drugi jednostavno ne mogu sakriti oduševljenje izgledom koji oduzima dah i koji je prava motivacija za vježbanje.

Diletta Leotta - 4 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pop ikona 2000-ih u haljini s prorezima izgleda bolje nego u danima najveće slave

Diletta je nedavno doživjela nezgodu dok je pozirala u liftu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Diletta Leotta Foto: Instagram

Diletta Leotta - 6 Foto: Diletta Leotta/Instagram

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 inMagazin Pripreme za najluđu noć u tijeku: Koje će glazbene zvijezde Novu godinu provesti radno?

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Od stjuardese do najmoćnije žene: Kako je Kris Jenner izgradila carstvo vrijedno milijarde?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ako znaš tko je Bruiser, ovaj kviz je za tebe!