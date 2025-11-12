Pop ikona 2000-ih u haljini s prorezima izgleda bolje nego u danima najveće slave

Na nedavnom glamuroznom događanju pjevačica i televizijska zvijezda Ashley Roberts zasjala je u raskošnoj srebrnoj haljini s futurističkim detaljima, još jednom potvrdivši status jedne od najelegantnijih žena s crvenog tepiha.

Ashley Roberts zablistala je na crvenom tepihu u raskošnoj metalik srebrnoj haljini koja je svima doslovno oduzela dah.

Dobro poznata po svom besprijekornom stilu, pjevačica i televizijska voditeljica odabrala je model s naglašenim izrezima na leđima i struku, što je sve prisutne podsjetilo na glamurozne dane njenog velikog uzleta.

Ashley Allyn Roberts rođena je 14. rujna 1981. u Phoenixu, Arizona. S plesom je počela vrlo rano — već sa 3 godine – a s 8 godina pjevanjem.

Najveći globalni uspjeh doživjela je kao članica mega­popularne grupe The Pussycat Dolls (2003. – 2010. i povremeno nakon toga). Tijekom tog razdoblja grupa je prodala više od 55 milijuna primjeraka albuma diljem svijeta i postala jedna od najuspješnijih ženskih pop-grupa svih vremena.

Nakon razlaza sa sastavom 2010. godine, Roberts je krenula prema solo-karijeri, televizijskom radu i drugim projektima.

Ashley se nije zaustavila samo na muzici — njezin rad proteže se i na televiziju i radio. Bila je voditeljica i sudionica brojnih britanskih showova: I'm a Celebrity…Get Me Out of Here! (2012.), Strictly Come Dancing (2018.) gdje je došla do finala, a vodila je i putopisni program 1st Look (2016.–2018.).

Od 2019. na dalje bila je showbiz-korespodentica na emisiji Heart Breakfast i od 2022. voditeljica radio-emisije Heart 00s.

Iako je karijera Ashley Roberts uvijek u prvom planu, i njezin privatni život intrigira publiku. Otac Pat Roberts nekada je bio bubnjar kultnog sastava The Mamas & the Papas, a majka Peggy Lorraine instruktora pilatesa – upravo je to okruženje pomoglo Ashley razviti disciplinu i sklonost plesu.

Glazbenica je 2020. prekinula ljubavnu vezu s talijanskim plesačem Giovannijem Perniceom, koji je od nje mlađi deset godina, no čini se da to nije previše utjecalo na nju. U vezi su bili godinu dana nakon što su se upoznali na jednom plesnom natjecanju 2018. godine, a danas nije poznato ljubi li koga.

"Dobra sam prema samoj sebi i prilično sam neovisna. Lijepo se s nekim povezati, ali u ovom trenutku karantena je još uvijek aktivna, tako da sam tu gdje jesam", izjavila je nakon prekida u jednom intervjuu.

