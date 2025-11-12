Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...''

Ljupka Gojić Mikić širi svoje poslovno carstvo, sa suprugom otvara pizzeriju u Zagrebu.

Bivša manekenka i poduzetnica Ljupka Gojić Mikić na društvenim se mrežama pohvalila kako širi svoj poslovni svijet.

Naime, na Instagramu je otkrila da sa suprugom, našim proslavljenim nogometašem, Mihaelom Mikićem otvara pizzeriju u Zagrebu.

Pokazala je kako izgleda interijer, a otkrila je i ime – Pizzeria 14. Najavila je i otvorenje 14. studenoga.

''Još malo...'', stoji u opisu objave na Instagramu, a svojedobno je i Mihael na društvenim mrežama pokazao kako napreduju radovi.

Nove vijesti obradovale su njezine pratitelje.

''Čekamo'', ''Bravo ljudi'', ''Wow'', ''Sretno'', ''Ne mogu dočekati'', ''Sve je prelijepo'', ''Ako trebaš ekipu za degustaciju, samo javi'', dio je komentara s Instagrama.

OVDJE se prisjetite kako je izgledalo vjenčanje Ljupke i Mihaela.

