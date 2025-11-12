Kako je započela ljubavna priča Ivice Zupca i njegove supruge? Imao je samo 18 godina kada su se upoznali

Par se na društvenim mrežama pohvalio najljepšim vijestima, a njihova ljubav počela je još kada je košarkaš imao 18 godn.

Košarkaš Ivica Zubac i njegova supruga Kristina Zubac čeka svoje prvo dijete nakon dugogodišnje veze.

Ivica i Kristina Zubac - 2 Foto: Instagram

Fotografijama su se pohvalili na Instagramu, a lijepa magistra novinarstva i manekenka blista s trudničkim trbuščićem u prvome planu.

"Brojimo blagoslove, ali ovaj je najveći do sada", napisala je u opisu njihovih zajedničkih fotografija, a odmah su uslijedile brojne čestitke njihovih pratitelja.

A kako je započela njihova ljubavna priča?

Ivica Zubac, Kristina Zubac Foto: Profimedia

Par je zajedno od kada je košarkaš imao 18 godina, a poznato je i da je njegova supruga starija od njega četiri godine.

"Za razliku od mene, koji sam odmah znao da sam upoznao ženu svog života, Kristini je trebalo malo vremena da shvati da sam kao stvoren za nju. Najviše ju je mučila razlika u godinama, ona je tada imala 23, ja 18. Prohodali smo nakon mjesec dana dopisivanja", otkrio je košarkaš svojedobno za Gloriju.

Ivica Zubac, Kristina Zubac Foto: Profimedia

Zaručili su se na Bahamima u veljači 2019. U kolovozu 2021. vjenčali su se u Malom Lošinju.

Vjenčanje su proslavili u prelijepoj uvali Čikat, uz 180 uzvanika među kojima su bila i brojna poznata lica. Slavlju su prisustvovali i košarkaš Patrick Patterson, blizak prijatelj mladoženje, te Filip Kratofil, koji je imao čast biti kum. Filip je ujedno partner pjevačice Lane Jurčević, koja je također bila među gostima.

Par danas živi u Los Angelesu, a lijepa Kristina, koja je bila i finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, tamo se bavi uzgojem sportskih konja te ima svoju ergelu.

Osim poslovnog angažmana, Kristina je i aktivna zagovornica zaštite životinja. Svoje svakodnevne trenutke s konjima redovito dijeli na društvenim mrežama, čime dodatno naglašava koliko joj je ta strast prerasla u životni poziv.

Na Instagramu je prati više od 17 tisuća pratitelja.

