Tko je dječak koji predstavlja Hrvatsku na Dječjem Eurosongu? Već je nastupao u punoj Areni!

Marino Vrgoč iz Ploča predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu koji će se održati u Gruziji.

Jedanaest godina poslije zadnjeg nastupa, Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong. U pitanju je Eurosong namijenjen djeci uzrasta između devet i četrnaest godina, koje je započelo 2003. godine, a upravo je Hrvatska prva pobjednica ovog natjecanja zahvaljujući Dini Jelusiću i pjesmi "Ti si moja prva ljubav".

U gruzijski glavni grad otputovat će učenik četvrtog razreda Marino Vrgoč s pjesmom "Snovi" koju je napisao zajedno s Ines Prajo i Arjanom Kunštek, dok je za produkciju odgovoran Igor Popeskić.

Marino ima devet godina i dolazi iz Ploča, gdje ide u školski zbor u OŠ Vladimira Nazora i dramsku grupu te pohađa glazbenu školu gdje svira klavir. Zanimljivo, zbog ljubavi prema jednoj mladoj dami, upisao se na karate.

Talent ovog školarca otkriven je još ranije u rodnim Pločama, gdje je nastupio na lokalnom natjecanju Glas Ploča, oduševivši izvedbom pjesme Vice Vukova "Tvoja zemlja". U Hrvatskoj je postao poznat kada je već na audiciji emisije "The Voice Kids" sve raznježio izvedbom pjesme "Ribari".

Pod mentorstvom Davora Gopca, "mali Mišo", kako mu mnogi tepaju jer je u finalu pjevao pjesmu "Ako me ostaviš" Mate Miše Kovača, pobijedio je s uvjerljivo najvećim brojem glasova, a pobjedu je proslavio u prepunom Domu kulture u Pločama.

Njegov veliki fan je i njegov dida Mića, koji ga je nakon pobjede na "The Voice Kidsu" nagradio s 500 eura.

"Djed je jako sretan. On nas je podržavao od početka i dao nam je tisuću eura džeparca za Zagreb što je uštedio od svoje mirovine plus ovu nagradu Marinu nakon pobjede", poručila je njegova mama Manda prije nekoliko mjeseci.

Za svog najvećeg uzora istaknuo je Ronalda, najviše voli slušati domaću dalmatinsku pismu, a kad odraste želio bi postati liječnik.

Dječji Eurosong održat će se 13. prosinca u Olimpijskoj palači, a osim Marina, nastupat će još predstavnici iz 17 zemalja.

