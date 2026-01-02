Kraljica Camilla progovorila o bolnom iskustvu iz mladosti: "Bila sam strašno ljuta..."

Prvi puta otkako je knjiga "Moć i Palača" otkrila njezinu traumu iz mladosti, kraljica Camilla je progovorila o danu kada je napadnuta.

Otkako je postala aktivna članica kraljevske obitelji, kraljica Camilla je aktivna u svojoj podršci programima borbe protiv nasilja nad ženama. Ovo ima korijene još u njezinim tinejdžerskim godinama, kada je bila napadnuta.

Supruga kralja Charlesa prvi je put javno progovorila o traumatičnom iskustvu iz mladosti, otkrivši kako se kao tinejdžerica obranila od seksualnog napadača u vlaku. O toj teškoj temi govorila je u emisiji "Today" na BBC Radio 4, u sklopu šire rasprave o nasilju nad ženama i mizoginiji.

U razgovoru s BBC-jevim komentatorom Johnom Huntom, koji je prošle godine izgubio suprugu i dvije kćeri u brutalnom zločinu, prisjetila se događaja koji ju je, kako kaže, ostavio "bijesnom i duboko potresenom".

Napad se dogodio dok je putovala na susret s majkom, a iako je s vremenom potisnula sjećanje, odlučila je progovoriti potaknuta hrabrošću Hunta i njegove kćeri Amy.

"Sjećam se nečega što mi je dugo bilo skriveno u pozadini uma. Kad sam bila tinejdžerica, napadnuta sam u vlaku… i tada sam bila strašno ljuta", rekla je Camilla, otkrivši da se fizički obranila od napadača. Prisjetila se i trenutka kada je izašla iz vlaka, a majka primijetila da joj je kosa raščupana i da joj nedostaje gumb na kaputu.

Kraljica je istaknula kako ju je osjećaj bijesa pratio godinama, a dodatno ju je potaknulo da o svemu progovori upravo aktualno otvaranje tema obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama.

"Kad čujete priču poput Johnove i Amyine, shvatite koliko su te teme važne i koliko snažno pogađaju", naglasila je.

Camilla se već više od deset godina aktivno zalaže za borbu protiv seksualnog i obiteljskog nasilja, a ta je problematika jedan od ključnih stupova njezina javnog djelovanja. Tijekom emisije uputila je i dirljive riječi podrške obitelji Hunt, istaknuvši koliko bi njihovi najmiliji bili ponosni na snagu i hrabrost koje pokazuju.

Njezina ispovijest dodatno je odjeknula nakon što je Amy Hunt zahvalila kraljici na iskrenosti, poručivši da "svaka žena ima svoju priču" i da je potrebno mnogo hrabrosti da se o takvim iskustvima javno govori.

Detalji o napadu na kraljicu prvi su put objavljeni ranije ove godine u knjizi "Moć i Palača" novinara Valentinea Lowa, gdje je navedeno da je Camilla kao djevojka napadača udarila cipelom i potom sve prijavila policiji. Iako nikada nije željela da njezino iskustvo postane javno, iz izvora bliskih palači poručeno je da smatra kako je važno govoriti o tim temama ako to može pomoći destigmatizaciji nasilja i osnaživanju djevojaka da potraže pomoć.

Sudjelovanje kraljice Camilla u emisiji dolazi uoči humanitarne večeri za novi Hunt Family Fund, osnovan u spomen na žrtve tragičnog zločina, a čiji je cilj podrška inicijativama koje pomažu i nadahnjuju mlade žene. Kraljica je, kako navode izvori, posebno zainteresirana za jačanje edukacije u školama kako bi se sustavno suzbijala mizoginija i nasilni obrasci ponašanja.

Iako ne želi da se njezin osobni slučaj detaljno analizira, Camilla je odlučila progovoriti kako bi dala širi kontekst borbi koje vode brojne žene, još jednom potvrdivši svoju dugogodišnju posvećenost ovoj važnoj društvenoj temi.

