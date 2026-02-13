Šibenski rock bend D Diplinzi objavio treći studijski album zanimljiva naziva!

Šibenski rock bend D Diplinzi objavio je treći studijski album "Prvi pa drugi, drugi pa treći" s deset novih pjesama, kojim nakon povratka na pozornice otvara novo poglavlje svoje dugogodišnje karijere.

Šibenski rock bend D Diplinzi objavio je treći studijski album "Prvi pa drugi, drugi pa treći" u izdanju Croatia Records.

Naslov zvuči kao jednostavno brojanje, ali iza tog ritma stoji deset novih pjesama i bend koji je odlučio nastaviti tamo gdje je stao – bez preskakanja koraka. Album donosi materijal koji je nastajao posljednjih godina, paralelno s povratkom benda na pozornice.

"Prvi pa drugi, drugi pa treći" najavljuje novo poglavlje. Istoimena pjesma "Jedan pa drugi, drugi pa treći" je dobila i videospot u režiji Ante Dekovića i Tomislava Dugandžića te postavila ton ostatku albuma.

U nastavku dolaze "Revolucije", "Krivi ljudi", "Bilo bi ti bolje", "A.D.P." i "Zbunjeni luđaci", energične rock pjesme koje jasno definiraju identitet benda. Album je sniman u nekoliko studija, a najvećim dijelom u High Studiju u Sinju kod Mile Mijača, pjesma "Zbunjeni luđaci" u Twenty Twenty studiju u Zadru kod Jere Šešelje, dok su vokali za "Revolucije", "A.D.P.", "Bilo bi ti bolje" i "Krivi ljudi" snimani u Washington studiju kod Jurice Bure.

Miks i master u cijelosti potpisuje Goran Martinac, koji je različite faze snimanja povezao u zvučno zaokruženu cjelinu. Priča ovih rokera počinje 2002. godine u Šibeniku. Dvije godine kasnije objavljuju prvijenac "Odakle ti obraz?!", s kojeg se izdvaja "Balada sa grane", a drugi album "Ne bud' lud!" stiže 2006. godine. Nakon toga slijedi razdoblje tišine, ali ne i prekida. Od 2022. bend djeluje u trenutnoj postavi, ponovno piše, snima i vraća se koncertima, uključujući nastupe na festivalima poput Crtaona Festa, Regius Festivala, Martinska Meets Kanal Festa i T.L.M. Festivala.

Prvi pa drugi. Drugi pa treći. A četvrti? Uz četvrtog imamo bend. D Diplinzi su Branimir Lambaša, Mario Vrbat, Krste Vrljevac i Marko Dopuđ. Četiri različite profesije, četiri privatna svijeta, ali jedan zajednički zvuk. Branimir Lambaša je vokal benda i grafičar koji potpisuje i naslovni omot albuma. U bendu je od samih početaka, baš kao i basist Mario Vrbat. Bendu se 2018. godine pridružio Krste Vrljevac na gitari i pratećim vokalima, a 2022. godine Marko Dopuđ na bubnjevima koji je prije toga svirao u bendovima Polucija mozgova, Bendover band, Bravement i Lady Singers Band.

