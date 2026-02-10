Tony Cetinski za fanove je spremio veliko iznenađenje za Valentinovo!

Tony Cetinski donosi novu baladu ''Budi mi sreća'', spot stiže na Valentinovo!

Jedan od najomiljenijih regionalnih glazbenika, Tony Cetinski, donosi novu pjesmu ''Budi mi sreća'', snažnu i iskrenu ljubavnu baladu koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav.

Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu po prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobiva dodatnu autentičnost i osobnu dimenziju, a premijerno će biti objavljen na samo Valentinovo. Video donosi intimnu i filmsku atmosferu, a prema Tonijevim riječima radi se o nečemu „potpuno neviđenom na ovim prostorima“.

''Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presretan sam što je Dubravka, moja supruga, pristala sudjelovati u video spotu za moju novu pjesmu ''Budi mi sreća'' jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća'', istaknuo je Tony.

Glazbu i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljivu glazbenu kvalitetu. ''Budi mi sreća'' idealna je glazbena kulisa za Valentinovo, ali i za Dan žena, te ujedno lijepi glazbeni poklon svim ženama!

Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije, vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonyja Cetinskog – a poslušati je možete na svim relevantnim glazbenim servisima kao što je Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, YouTube i mnogi drugi.