Boris Rogoznica otkrio da je bio priveden: ''Više puta sam ih molio za oprost...''

Nakon gotovo mjesec dana putovanja i obilaska nekoliko zemalja, glazbenik Boris Rogoznica doživio je neugodnost u Rijadu o kojoj je otvoreno progovorio na društvenim mrežama.

Glazbenik Boris Rogoznica nedavno se vratio s putovanja koje je trajalo gotovo mjesec dana, a tijekom kojeg je obišao nekoliko zemalja Bliskog istoka i Azije. Dio vremena proveo je u Katru i Indiji, zatim je otputovao u Tajland, a posljednja postaja na njegovom putovanju bio je Rijad, glavni grad Saudijske Arabije.

Iako je u Saudijsku Arabiju stigao s namjerom da ondje kratko boravi i upozna kulturu te zemlje, boravak mu se vrlo brzo pretvorio u neugodno iskustvo o kojem je progovorio na društvenim mrežama. Naime, Rogoznica je priveden zbog kršenja lokalnih zakona.

''Pri povratku kući s azijskog proputovanja, iz Bangkoka sam sletio u Rijad s namjerom da ondje provedem neko kraće vrijeme i upoznam kulturu te zemlje. Probudio sam se rano ujutro i javnim prijevozom krenuo prema centru grada. Fasciniralo me kako su u metrou strogo odvojeni vagoni – first class, family (gdje borave žene i obitelji) i single men. Moja dobroćudna, zaigrana znatiželja snažno je poželjela zabilježiti tu raspodjelu fotografijom'', započeo je glazbenik.

Boris Rogoznica - 3 Foto: Instagram

Međutim, upravo ta fotografija dovela ga je u ozbiljne probleme.

''Kako su se u kadru našle žene, prekršio sam njihov zakon snimajući arapske žene. Zbog toga su me priveli u službene prostorije unutar metroa. Pred njima sam izbrisao sav materijal iz galerije, zatim i iz ''smeća'', te ih više puta ponizno zamolio za oprost. Nakon toga su me ipak pustili, uz legitimiranje'', otkrio je Rogoznica.

Boris Rogoznica - 4 Foto: Instagram

Ipak, ni nastavak boravka u Rijadu nije mu ostavio bolji dojam.

''Izašao sam potom u grad i vrlo brzo shvatio da ni ondje situacija nije drugačija. Za mene tamo nije bilo ničega. Ni zabave, ni osmijeha, hrane, ni osjećaja gostoljubivosti. Napravio sam tek nekoliko fotografija, u velikom oprezu da slučajno ne uslikam nekoga te se vratio u hotel. Spakirao sam se i otišao na aerodrom, prema Istanbulu'', napisao je.

Na kraju je naglasio kako nema namjeru osuđivati, već da iz cijelog iskustva izvlači osobnu pouku.

Boris Rogoznica - 1 Foto: Instagram

''Prihvaćam situaciju i tuđu kulturu. Ne osuđujem i ne osporavam. Život i putovanja naučili su me prihvaćanju različitosti, ali i poštovanju samoga sebe. Ovo nije za mene – te ja idem dalje. Eto jedne male anegdote koja je, srećom, završila dobro i ostala kao lekcija koliko je važno dobro se pripremiti i raspitati prije puta gdje zapravo idemo'', zaključio je Rogoznica.

