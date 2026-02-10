Kraljica prozirnih materijala privukla pažnju u haljini koja je otkrila više od očekivanog

Kaia Gerber privukla je pažnju paparazza ispred hotela Chateau Marmont kada je zbog prozirne haljine i bljeskova fotoaparata njezin outfit otkrio više nego što je planirala.

Kaia Gerber ponovno je privukla poglede paparazza prilikom večernjeg izlaska u Los Angelesu. Slavna manekenka i kći Cindy Crawford stigla je u legendarni hotel Chateau Marmont u društvu dečka Lewisa Pullmana, a njezino modno izdanje nije prošlo nezapaženo.

Za tu je priliku Kaia odabrala crnu, pripijenu i prozirnu haljinu, ispod koje je nosila bodi, kombinaciju koju je upotpunila visokim platformama i minimalističkim modnim dodacima. Iako je outfit djelovao elegantno i promišljeno, bljeskovi fotoaparata otkrili su više nego što je vjerojatno planirala. Tkanina je pod jakim svjetlima postala gotovo potpuno prozirna, pa su se jasno nazirale njezine obline.

Manekenka je, kao i uvijek, zadržala samouvjeren stav i nastavila prema ulazu bez imalo nelagode, dok su fotografije vrlo brzo obišle svjetske medije. Kaia je poznata po hrabrim modnim izborima i igri s prozirnim materijalima, a ovaj je izlazak još jednom potvrdio da se ne boji pomaknuti granice i privući pažnju.

