Kraljica prozirnih materijala privukla pažnju u haljini koja je otkrila više od očekivanog

Kaia Gerber privukla je pažnju paparazza ispred hotela Chateau Marmont kada je zbog prozirne haljine i bljeskova fotoaparata njezin outfit otkrio više nego što je planirala.
Kaia Gerber ponovno je privukla poglede paparazza prilikom večernjeg izlaska u Los Angelesu. Slavna manekenka i kći Cindy Crawford stigla je u legendarni hotel Chateau Marmont u društvu dečka Lewisa Pullmana, a njezino modno izdanje nije prošlo nezapaženo.3 vijesti o kojima se priča pogledajte video Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali ''Gdje je odgovornost?'' Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije! uživala na plaži Trenutak kada je ova ljepotica spustila donji dio badića nije promaknuo fotografima!
Kaia Gerber, Rande Gerber i Cindy Crawford - 14 Foto: Profimedia
Za tu je priliku Kaia odabrala crnu, pripijenu i prozirnu haljinu, ispod koje je nosila bodi, kombinaciju koju je upotpunila visokim platformama i minimalističkim modnim dodacima. Iako je outfit djelovao elegantno i promišljeno, bljeskovi fotoaparata otkrili su više nego što je vjerojatno planirala. Tkanina je pod jakim svjetlima postala gotovo potpuno prozirna, pa su se jasno nazirale njezine obline.
Kaia Gerber Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Clubzone Adi Šoše je spreman za karlovački spektakl, ima poruku i za obožavateljice!
Manekenka je, kao i uvijek, zadržala samouvjeren stav i nastavila prema ulazu bez imalo nelagode, dok su fotografije vrlo brzo obišle svjetske medije. Kaia je poznata po hrabrim modnim izborima i igri s prozirnim materijalima, a ovaj je izlazak još jednom potvrdio da se ne boji pomaknuti granice i privući pažnju.
Cindy Crawford i Kaia Gerber - 3 Foto: Profimedia
Kaia Gerber Foto: Profimedia
Cindy Crawford - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity "Vrijedilo je!" Naš bivši predsjednički kandidat sa suprugom obilježio veliko slavlje u obitelji
Galerija 26 26 26 26 26
Inače, mnogi govore da Kaia i njezina majka izgledaju kao sestre, a OVDJE pogledajte zašto ih tako nazivaju.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 inMagazin Pjeva Rozgu, Magazin i Psihomodo Pop: Upoznajte Filipinku zaljubljenu u hrvatsku glazbu!
Pogledaji ovo Celebrity Kakvo pojačanje! Zvijezda serija Nove TV stiže i u žiri showa "Tvoje lice zvuči poznato"