Kći supermodela 90-ih uživa s 9 godina starijim glumcem, koji nosi poznato prezime

Kaia Gerber ponovno je privukla pozornost javnosti dok je uživala u romantičnom odmoru u Meksiku, gdje je snimljena u opuštenoj šetnji plažom sa svojim novim dečkom Lewisom Pullmanom.

Kaia Gerber uživala je na plaži sa svojim dečkom Lewisom Pullmanom, u blizini doma svojih roditelja Cindy Crawford i Randea Gerbera u Los Cabosu u Meksiku.

S 24 godine dijete supermodela iz devedesetih gotovo je devet godina mlađa od Pullmana, 32-godišnjaka koji je sin legendarnog glumca Billa Pullmana, a navodno su započeli romansu u prosincu 2024. – istog mjeseca kada je ona prekinula trogodišnju vezu s oskarovskim nominiranim glumcem Austinom Butlerom.

Paru su se na plaži pridružila i četiri prijatelja.

Gerber se okupala s podcasterom Therapussa Jakeom Shaneom, kojem je prošlog listopada priznala: ''U ovoj zdravoj vezi mnogo se toga liječi. Zaista osjećam da, ako imate priliku izlaziti s prijateljem, učinite to. Jednostavno je puno bolje.''

Manekenka agencije DNA priznala je Shaneu da je uvijek izlazila s ljudima koji su bili stariji od nje i da bi potpuno promijenila svoju osobnost i svoje vrijednosti zbog nekoga.

''Onda počneš unositi malo više onoga tko stvarno jesi u vezu, a oni kažu: 'Ne, više mi se sviđala ona osoba prije''', primijetila je Gerber.

Mnogi će se složiti kako je 24-godišnja Kaia slika i preslika slavne majke, koja je u skupini manekenki koje su obilježile modnu industriju devedesetih.

Kaiju je Cindy dobila u braku s biznismenom Randeom Gerberom.

