Pogledajte kako živi: Cindy Crawford otvorila vrata svoje luksuzne vile!

Blagdani su pred vratima, a Cindy Crawford još jednom je pokazala da ima istančan osjećaj za eleganciju i toplinu doma – slavna manekenka podijelila je kako je uredila svoju kuću za Božić i pritom poslala snažnu, emotivnu poruku.

Legendarna manekenka Cindy Crawford ovih je dana na društvenim mrežama podijelila djelić blagdanske atmosfere iz svog doma i oduševila obožavatelje elegantnim, ali toplim božićnim uređenjem.

Neutralni tonovi, bogato ukrašeni borovi, girlande i decentna rasvjeta stvaraju osjećaj luksuza, ali i intime – baš onako kako to Cindy godinama njeguje.

Posebno emotivna bila je njezina poruka vezana uz dom u Malibuu. U siječnju, nakon razornih požara u Los Angelesu, svojim je pratiteljima na Instagramu rekla da nikada nije bila zahvalnija što se vratila kući.

''Toliko sam sretna što imam kuću u koju se mogu vratiti. Mnogi to nemaju i srce me boli zbog njih'', rekla je za People.

Crawford je i ranije otvoreno govorila o tome kako provodi blagdane sa svojom obitelji. Sa suprugom Randeom Gerberom ima sina Presleyja i kćer Kaiu, a iako su djeca danas odrasla i imaju vlastite obaveze, obiteljska tradicija i dalje joj je iznimno važna.

Cindy Crawford - 2 Foto: Instagram

''Obično negdje otputujemo. Tako je otkako su djeca bila mala i imali su školske praznike'', ispričala je prošle godine za People. Ipak, prije odlaska na putovanje uvijek se drže jedne tradicije: ''Uvijek okitimo bor i malo uredimo kuću.''

Kako djeca odrastaju, priznaje da planiranje blagdana postaje sve zahtjevnije – čak i oko hrane.

Cindy Crawford - 3 Foto: Instagram

''Sve se mijenja s godinama jer odjednom netko ne jede gluten ili nešto slično'', objasnila je, dodajući da obiteljska okupljanja ne moraju nužno biti baš 25. prosinca.

''Što sam starija, to sve više shvaćam da je najvažnije biti zajedno – bez stresa. Ako na kraju slavite obiteljski Božić 26., to je sasvim u redu. Ne opterećujem se time da sve mora biti na određeni način, jer je svaka godina drukčija od prethodne.''

Cindy ističe kako joj je posebno drago što njezina djeca i dalje žele provoditi puno vremena s obitelji, iako danas imaju partnere i vlastite planove.

Cindy Crawford - 4 Foto: Afp

''Ponekad se dogodi da ne dobijete baš taj dan, pa jednostavno kažemo: ‘U redu, slavit ćemo Božić tri dana kasnije ili dva dana ranije.’ Ne opterećujem se time da mora biti baš 25.''

Fotografije iz njezina doma savršeno odražavaju tu filozofiju – Božić kao vrijeme topline, zahvalnosti i zajedništva, bez pritiska i strogih pravila.

Cindy Crawford - 2 Foto: Afp

Cindy Crawford - 3 Foto: Afp

