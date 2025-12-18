Znate li da se junakinja iz omiljenog božićnog klasika natjecala na Eurosongu?

Lucia Moniz, nezaboravna Portugalka iz filma Zapravo ljubav, danas živi povučeno u domovini gdje uspješno djeluje kao glazbenica, autorica i umjetnica, ostajući vjerna jednostavnosti i umjetnosti.

Film "Zapravo ljubav" (Love Actually) postao je božićni klasik, a jedna od njegovih najnježnijih ljubavnih priča bila je ona između Colina Firtha i tihe Portugalke Aurelije. Glumicu koja je osvojila srca gledatelja, Luciu Moniz, tada smo svi upoznali, ali gdje je ona danas?

Lucia Moniz, rođena u Lisabonu, zapravo je mnogo više od glumice. U domovini je poznata kao pjevačica, autorica i umjetnica s bogatom karijerom. Iako se povukla iz svjetla velikih holivudskih reflektora, Moniz nikada nije napustila umjetnost. Njezin glazbeni opus cijenjen je u Portugalu, a okušala se i u kazalištu, fotografiji i pisanju.

Nakon uloge u "Zapravo ljubav", nije često snimala u inozemstvu, ali publika je nije zaboravila. Njezin lik Aurelije ostao je simbol tihe ljubavi koja nadilazi jezične barijere – možda i zato što je Lucia sama po sebi ostavila dojam osobe koja ne traži pažnju, ali je itekako zaslužuje.

Danas vodi miran život izvan javnog oka, ali povremeno se oglasi na društvenim mrežama, gdje dijeli fragmente svojih umjetničkih projekata i svakodnevice.

Lúcia inače živi u Angra do Heroísmo na otoku Terceira u Azorima, gdje se preselila tijekom pandemije kako bi imala mirniji život i bolju kvalitetu vremena sa svojom obitelji.

Ima kćer Juliju, rođenu 2004. godine iz veze s glazbenikom Donovanom Bettencourtom. Bila je u vezi i s Bernardom Mendonçom između 2008. i 2010. godine, a trenutno se čini da nije javno u ljubavnom odnosu.

Prije filma "Zapravo ljubav", predstavljala je Portugal na Euroviziji 1996. s pjesmom "O meu coração não tem cor" i osvojila je 6. mjesto, što je tada bio najbolji plasman Portugala u povijesti natjecanja (rekord koji je držala sve do pobjede 2017. godine).

Njezin stil života odražava ono što je donijela i svom filmskom liku – jednostavnost, iskrenost i duboku emotivnu prisutnost.

