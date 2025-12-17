Izbornik Dalić podržao humanitarnu akciju ''Želim život'': ''Ovo je jedno veliko zajedništvo''

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić pridružio se humanitarnoj akciji koncerta ''Želim život'', gdje je u call centru osobno odgovarao na pozive gledatelja iz cijele Hrvatske i još jednom pokazao koliko mu znače zajedništvo, solidarnost i pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uključio se u humanitarnu akciju koncerta ''Želim život'', gdje je u call centru osobno odgovarao na pozive gledatelja iz cijele Hrvatske.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je oduševljenje među pozivateljima, ali i dodatno naglasilo važnost zajedništva i solidarnosti u blagdansko vrijeme.

Marijan Kustić, Marija Rukavina, Zlatko Dalić, Drago Prgomet Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

''Naravno da moramo biti ponosni na našu reprezentaciju i na ono što ona čini, ali isto tako i na ovo što vi radite kroz ovu akciju. Znajte da sam tu uvijek kada treba'', poručio je Dalić, naglasivši koliko mu je važno sudjelovati u humanitarnim inicijativama.

Na pitanje kakve reakcije dobiva od gledatelja koji ga dobiju na telefonu, izbornik je otkrio kako su mnogi iznenađeni i zahvalni.

''Ljudi su malo zatečeni, ali jako zahvalni. Zovu iz svih krajeva Hrvatske. Poziva ima iz cijele zemlje. I to je ono najvažnije – kad treba i kad su ovakve stvari u pitanju, svi smo tu. To je jedno veliko zajedništvo, jedna velika ljubav i pomoć'', rekao je.

Marijan Kustić, Marija Rukavina, Zlatko Dalić, Drago Prgomet Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U razgovoru se dotaknuo i nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva, koje hrvatsku reprezentaciju očekuje sljedeće godine. Dalić je potvrdio kako se pripreme polako privode kraju.

''Znamo okvirno plan priprema. Čeka nas još šest termina. U ožujku idemo u Ameriku, prije natjecanja odigrat ćemo pripremne utakmice, vjerojatno protiv Brazila i Kolumbije. O tome se puno piše, ali čekamo konačnu potvrdu'', izjavio je.

Optimističan je i kada je riječ o očekivanjima od reprezentacije.

''Šesti mjesec svi Hrvati čekaju. Bit će to sjajno i fantastično Svjetsko prvenstvo. Naše ambicije su uvijek velike. Spremni smo i optimisti. Ono što smo napravili na posljednja dva svjetska prvenstva bilo je fascinantno i gotovo nemoguće, ali mi smo takvi – ponosni, radišni i uporni'', dodao je.

Za kraj, izbornik je zahvalio svima koji su sudjelovali u humanitarnoj akciji te uputio blagdansku poruku.

''Hvala svima koji zovu i pomažu. Koristim priliku da svima čestitam Novu godinu – vama, gledateljima i svima koji sudjeluju'', zaključio je Zlatko Dalić.

Irena Hrstić, Mia Kovačić, Gordan Jandroković, Marija Rukavina Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Matej Mišić, Mirando Mrsić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

