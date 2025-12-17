Pretraži
''velika ljubav i pomoć''

Izbornik Dalić podržao humanitarnu akciju ''Želim život'': ''Ovo je jedno veliko zajedništvo''

Piše J. C. , 17.12.2025 @ 23:14 Celebrity komentari
Zlatko Dalić Zlatko Dalić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić pridružio se humanitarnoj akciji koncerta ''Želim život'', gdje je u call centru osobno odgovarao na pozive gledatelja iz cijele Hrvatske i još jednom pokazao koliko mu znače zajedništvo, solidarnost i pomoć onima kojima je najpotrebnija.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Srle hipnotizira, Sedin pred mikrofonom: Zamjena talenata koja nas je dobro nasmijala
Pokrovitelj Spar
Srle hipnotizira, Sedin pred mikrofonom: Zamjena talenata koja nas je dobro nasmijala
Poznata lica Nove TV u call centru humanitarne akcije ''Želim život''
pokazali veliko srce
Omiljena lica Nove TV zamijenila kamere telefonom zbog akcije ''Želim život''
Franka Batelić na koncertu ''Želim život''
humanost i blagdanski duh
Franka Batelić iz call centra ''Želim život'' otkrila kako izgleda blagdansko ludilo u njezinoj obitelji
Zlatko Dalić na koncertu ''Želim život''
''velika ljubav i pomoć''
Izbornik Dalić podržao humanitarnu akciju ''Želim život'': ''Ovo je jedno veliko zajedništvo''
Poznati u call centru na koncertu ''Želim život''
solidarnost i nada
Lica s hrvatske javne scene u call centru koncerta ''Želim život'': Večer u kojoj su telefoni zvonili za život!
Lana Lourdes Rupić, kći svjetski proslavljenog domaćeg glumca ponijela titulu Kraljice Hrvatske 2025.
predivna lana
Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!
Moamer Kasumović oglasio se prvi put nakon skandala s pedofilijom
poslao priopćenje
Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!
Kako izgleda supruga Zdravka Čolića?
živi povučeno
Kako izgleda supruga Zdravka Čolića? Upoznao ju je u Hrvatskoj, a ovo je njena rijetka fotka
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Kako izgleda supruga Woodyja Harrlesona?
ljubav koja traje desetljećima
Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Mađarska potpisala dugogodišnji ugovor s Chevronom
Što će na sve reći Trump?
Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
Arktički zrak stiže u Europu uoči Božića
PAD TEMPERATURA
Arktički val stiže u Europu uoči blagdana! Temperature bi mogle drastično pasti, a neki će imati i bijeli Božić
Lampicama ispisao ZDS
neobične dekoracije
Ovo nije fotomontaža, ovako su zbilja okitili kuću u Slavonskom Brodu
show
Lana Lourdes Rupić, kći svjetski proslavljenog domaćeg glumca ponijela titulu Kraljice Hrvatske 2025.
predivna lana
Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!
Kako izgleda supruga Zdravka Čolića?
živi povučeno
Kako izgleda supruga Zdravka Čolića? Upoznao ju je u Hrvatskoj, a ovo je njena rijetka fotka
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Piše liječnik
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
zabava
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
tech
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Srušene pretpostavke?
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
sport
Niko Iličević (15) na radaru velikih europskih klubova
Igra za Njemačku
Pola Europe prati čudo iz Eintrachta: Tek mu je 15, a stric mu je bivši vatreni
Carlos Alcaraz nakon sedam godina prekinuo suradnju s Juanom Carlosom Ferrerom
Ovo je odjeknulo
Prvi tenisač svijeta povukao potez koji nitko nije očekivao: Kraj nakon sedam godina
Poginuo 21-godišnji nogometaš Ethan McLeod
Imao je samo 21 godinu
Mladi nogometaš poginuo: Vraćao se s utakmice i zabio se u ogradu pored ceste!
tv
MasterChef: Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
ŽALOSNO
Važna lekcija naučena! Antonija razočarano izjavila: "To si ne mogu nikako oprostiti!"
MasterChef: Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
BRAVO!
Platinasta kartica mijenja vlasnika! "Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena!"
MasterChef: Evo koji je Goranov najveći "fail" u kuhinji! Zbog njega je dobio "riječni šamar"
SAZNAJTE VIŠE!
Evo koji je Goranov najveći "fail" u kuhinji! Zbog njega je dobio "riječni šamar"!
putovanja
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Poštene cijene, goleme porcije: "Hotdogerija" na Trešnjevci iz koje nećete otići gladni
Hot Frog
Poštene cijene, goleme porcije: "Hotdogerija" na Trešnjevci iz koje nećete otići gladni
novac
Britanski premijer zaprijetio ruskom oligarhu: "Hitno prebaci 2,5 milijarde funti za žrtve rata u Ukrajini"
vrijeme je da plati
Britanski premijer zaprijetio ruskom oligarhu: "Hitno prebaci 2,5 milijarde funti za žrtve rata u Ukrajini"
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Savršen spoj
Kad vidite kakvu suknju Severina nosi zimi, znat ćete da ste je s razlogom proglasile kraljicom stila
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
sve
Severina u oversized sakou, cvjetnoj suknji i smeđim čizmama
Savršen spoj
Kad vidite kakvu suknju Severina nosi zimi, znat ćete da ste je s razlogom proglasile kraljicom stila
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Niko Iličević (15) na radaru velikih europskih klubova
Igra za Njemačku
Pola Europe prati čudo iz Eintrachta: Tek mu je 15, a stric mu je bivši vatreni
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene