Poznati Hrvati ujedinjeni: Poledajte tko je sve došao na humanitarni koncert ''Želim život''

Humanitarni koncert ''Želim život'' Zaklade Ana Rukavina i ove je godine okupio brojne poznate osobe koje su svojim dolaskom podržale plemenitu misiju spašavanja života.

Zagreb je ponovno pokazao veliko srce. Tradicionalni humanitarni koncert ''Želim život'' Zaklade Ana Rukavina okupio je brojne građane, ali i velik broj poznatih lica iz svijeta glazbe, televizije, sporta i javnog života koji su svojim dolaskom podržali plemenitu misiju – spašavanje života putem širenja Registra darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

Galerija 25 25 25 25 25

Uz snažne emocije, vrhunsku glazbu i poruke nade, koncert je još jednom dokazao koliko je solidarnost važna. Među publikom i uzvanicima mogli su se vidjeti brojni domaći celebrityji koji su rado pozirali fotografima, ali i istaknuli koliko im je važno biti dio ove priče.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov, Marko Grubnić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Milanka Opačić, Bianca Matković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Enis Bešlagić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Martin Sinković, Manuela Sinković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Na koncert su stigli brojni glazbenici, glumci, voditelji, sportaši i influenceri, a mnogi od njih podršku Zakladi pružaju već godinama. Osmijesi, zagrljaji i emotivni trenuci obilježili su večer u kojoj je glazba imala puno dublje značenje.

Katarina Milković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Bili su tu Maja Šuput sa sinčićem Bloomom, Domagoj Jakopović Ribafish, Tatjana Cameron Tajči, Enis Bešlagić, Martin Sinković sa suprugom Manuelom, Damir Habijan, Mirando Mrsić, Mario Mihelj, Goran Kočiš i brojni drugi.

Dražen Mavrić, Marija Rukavina, Mirando Mrsić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ksenija Kardum Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Organizatori su još jednom podsjetili kako se jednostavnom registracijom može nekome spasiti život, a upravo su poznata lica svojim dolaskom dodatno skrenula pažnju javnosti na važnost humanitarnog djelovanja.

Marija Rukavina, Marin Miletić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Siniša Hajdaš Dončić, Marija Rukavina, Tomislav Tomašević Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Marija Rukavina, Ksenija Kardum Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Olimpijska legenda ima 41 godinu i najbolju formu dosad: "Uložila sam sve što imam..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ma preslatko! Prija podijelila neodoljiv trenutak s novorođenom kćerkicom