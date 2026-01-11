Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!

Nogometna legenda Luka Modrić Novu je godinu dočekao uz ekskluzivnu privatnu večeru, koju je za njega i njegovu obitelj pripremio poznati talijanski chef Gordon Lenni.

Talijanski kuhar Leonardo Cannavale, javnosti poznatiji pod imenom Gordon Lenni, otkrio je detalje ekskluzivne privatne večere koju je u novogodišnjoj noći pripremio za nogometnu legendu Luku Modrića i njegovu obitelj.

Taj je doživljaj opisao kao iznimnu čast, naglasivši kako ga je posebno impresionirala Modrićeva osobnost koja nadmašuje njegove sportske uspjehe.

Luka Modrić s obitelji Foto: Instagram

Lenni je istaknuo koliko mu znači što je upravo na takav način zaključio godinu, zahvalivši na prilici da sudjeluje u, kako kaže, uistinu posebnom i gotovo čarobnom trenutku.

''Luka Modrić je istinska ikona nogometa. Prilika da kuham za njega i njegove najbliže u novogodišnjoj večeri bila je neprocjenjiva. Riječ je o izvanrednom čovjeku, a tek onda vrhunskom sportašu. Za tu sam priliku osmislio degustacijski meni od biranih namirnica, prožet tradicionalnim talijanskim okusima, kako bismo obilježili tu posebnu noć. Izuzetno sam zahvalan što sam bio dio tog iskustva i na najljepši način priveo godinu kraju'', poručio je kuhar te podijelio fotografiju s Modrićem i pokazao jela koja je spremao.

Luka Modrić Foto: Instagram

Leonardo Cannavale, odnosno Gordon Lenni, talijanski je chef sa sjedištem u Milanu koji je postao prepoznatljiv po bliskoj suradnji s brojnim nogometašima Serie A. Među njima su igrači klubova poput Milana, Intera, Atalante, Coma, Bologne, Genoe, Parme i drugih.

Njegove društvene mreže bogate su fotografijama sa slavnim sportašima i osobama za koje je kuhao.

