ma ovo je sve

Bloom na novim fotkama apsolutni je hit! S mamom Majom i Šimom bio je na uzbudljivom izletu

Piše J. C. , Danas @ 09:43 Celebrity komentari
Maja Šuput i Bloom Maja Šuput i Bloom Foto: Instagram

Maja Šuput ponovno je oduševila pratitelje prizorima s egzotičnog odmora, a ovog puta otkrila je kako s Šimom Elezom i sinčićem Bloomom uživa u safariju u Indoneziji.

Ivan Pažanin podijelio fotografije s majkom povodom rođendana
''uvik ka cura''
Emotivne obiteljske scene: Naš zgodni chef pokazao koliko mu znači majka
Severina podijelila fotografije sa sinom Aleksandrom
njeno rođeno
Severina podijelila fotke sa skijanja sa sinom, koji je njena preslika!
U avionskoj nesreći preminuo pjevač Yeison Jimenez
predvidio svoju smrt?
U padu zrakoplova poginuo pjevač, prije tragedije objavio je video koji slama srca
Kako izgleda supruga Mire Bulja, Jelena?
lijepa jelena
Kako izgleda supruga Mire Bulja? Ovo su njene prve fotke u javnosti!
Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju u Indoneziji
ma ovo je sve
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli dan u tropskom raju!
osvanule fotografije
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli jedan dan u tropskom raju!
Nina Morić u Netflixovoj seriji prvi put javno govori o prekidu trudnoće s Fabrizijem Coronom
"dao im je imena..."
"Ubila sam dvoje djece..." Nina Morić prvi put javno progovorila o bračnim traumama s Fabrizijem Coronom
Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču
dvoranska turneja
Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču: Jedan transparent privukao je pažnju!
Žanamari polugola pozirala na snijegu
"Naježila sam se!"
Polugola Žanamari snimila kadar na snijegu: "Nemojte zumirati!"
Oženio se sin Mire Bulja
veselo, veselo!
Oženio se sin Mire Bulja! Pogledajte veliku feštu u Sinju
Englez umro dok je čekao hitnu pomoć
KOBNA POGREŠKA
"Dišem, ali jedva": Muškarac pozvao hitnu pomoć, a zbog nevjerojatnog niza okolnosti pronašli su ga prekasno
Odgođen početak drugog polugodišta za škole na kninskom području
MINISTARSTVO ODOBRILO
Odgođen početak drugog polugodišta za dio učenika: "Još ima poledice. Nažalost..."
Stručnjak za Bliski istok o eskalaciji u Iranu: "Ako se ovo dogodi, izbit će građanski rat"
nasilni prosvjedi i sukobi
5 stvari koje vam mogu poboljšati seks i zdravlje, a lako su dostupne
Evo koje mogućnosti imate
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Nije ni njima lako
Ovim kvizom održite mozak u formi! Možete li sve točno odgovoriti?
Pokažite što znate!
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
Urnebesno
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Objasnio i zašto
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
Senzacija u Beogradu: Srbija kiksala protiv Nizozemske na otvaranju Eura
Neočekivano
Ogroman skandal potresao EHF: Poznati par varao na testovima, izbacili ih Eura u rukometu
pa nevjerojatno
VIDEO Show Milana Borjana u Arabiji: Jednog suigrača udario glavom pa drugog šakom
MALO MU SE ZAMRAČILO
Tajne prošlosti: ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Svi su u šoku - je li zaista on njezin otac?
TAJNE PROŠLOSTI
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Samo u Hrvatskoj: Otočni fenomen po kojem se vide najbogatiji mještani
Jedinstveni u svijetu
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
Jeli su je i Inke
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Samo jedan zainteresirani
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Nova godina, nove nade
Naše čitateljice odabrale su najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
REZULTATI ANKETE
Recept za buhtle iz kojih nadjev ne curi
Nema dalje
Najsretniji horoskopski znakovi u 2026. godini
Stižu promjene
