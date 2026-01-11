Bloom na novim fotkama apsolutni je hit! S mamom Majom i Šimom bio je na uzbudljivom izletu

Maja Šuput ponovno je oduševila pratitelje prizorima s egzotičnog odmora, a ovog puta otkrila je kako s Šimom Elezom i sinčićem Bloomom uživa u safariju u Indoneziji.

Maja Šuput ovih dana puni baterije daleko od svakodnevice, a egzotična Indonezija pokazala se kao savršena destinacija za obitelški odmor.

Pjevačica ondje već nekoliko dana uživa u društvu partnera Šime Eleza i svog sinčića Blooma Tatarinova, a najnovija avantura posebno je oduševila pratitelje – safari među divljim životinjama.

Na fotografijama koje su podijelili na društvenim mrežama vidi se kako su se upustili u pravi safari doživljaj, tijekom kojeg su izbliza susreli zebre, slonove i nosoroge. Posebnu pažnju privukao je mali Bloom, koji je s velikim uzbuđenjem hranio životinje mrkvama, dok su ga mama i Šime bodrili i uživali u svakom trenutku.

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 6 Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Dvostruki život sportske legende: Šokantni seks-skandal uništio mu je obitelj i karijeru

Maja nije skidala osmijeh s lica, a modno besprijekorna i u safari izdanju pokazala je kako i na drugom kraju svijeta ostaje vjerna svom prepoznatljivom stilu. Šime Elez također se odlično uklopio u opuštenu, tropsku atmosferu, a zajedničke fotografije otkrivaju koliko im godi bijeg iz Hrvatske.

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 10 Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 7 Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 3 Foto: Instagram

Osim safarija, ekipa obilazi i lokalne znamenitosti, uživa u prirodi i tradicionalnoj arhitekturi, a čini se kako je Indonezija idealna kulisa za stvaranje uspomena koje će dugo pamtiti – posebno za najmlađeg člana ekipe.

Pogledaji ovo Celebrity Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču: Jedan transparent privukao je pažnju!

Jedno je sigurno – ovaj odmor Maja, Šime i Bloom pamtit će još dugo, a njihovi fanovi s nestrpljenjem čekaju nove prizore iz indonezijskog raja.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez podijelili su i fotografije u pozama ispod najpoznatijeg slapa zbog kojih gore društvene mreže, pogledajte ih OVDJE.

Kako još provode vrijeme gledajte OVDJE.

Galerija 20 20 20 20 20

Pogledaji ovo Zanimljivosti Njegov bijeg iz SSSR-a šokirao je svijet, a plesao je kao da sloboda nema reprizu

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Oženio se sin Mire Bulja! Pogledajte veliku feštu u Sinju

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Iz djetinjstva u zvijezde: Ova djevojčica danas je jedna od najpoznatijih žena na svijetu!