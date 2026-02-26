Plaža kao pozornica za zanosnu Brazilku: Njezinoj ljepoti i isklesanoj figuri svi se dive

Ljepoticu čijoj se ljepoti divi cijeli svijet paparazzi su snimili na plaži dok je snimala novu kampanju za kupaće kostime.

Brazilska manekenka Juliana Nalú, javnosti poznata i kao bivša djevojka Kanyea Westa, privukla je poglede na slavnoj plaži Arpoador u Rio de Janeiru, gdje je snimala novu kampanju za kupaće kostime.

Zgodna 28-godišnjakinja gotovo je cijeli dan provela pred objektivom, a visoke temperature dodatno su podigle atmosferu na setu. U maslinastom bikiniju istaknula je svoje zavidne obline i preplanuli ten dok je samouvjereno pozirala na pijesku i uz obalu oceana.

Juliana Nalu Foto: Profimedia

Na fotografijama se vidi kako Juliana šeta plažom, izlazi iz mora i pozira uz valove, a njezina vitka i skladna figura bila je u prvom planu. U jednom trenutku pridružila joj se i druga manekenka, no upravo je Juliana svojim izgledom i energijom dominirala na snimanju.

Juliana Nalu Foto: Profimedia

Juliana Nalu Foto: Profimedia

Atraktivna Brazilka posljednjih je godina izgradila uspješnu međunarodnu karijeru, a svako njezino pojavljivanje u javnosti izaziva velik interes. Ovim snimanjem još je jednom pokazala zašto je jedno od najtraženijih lica modne scene.

Juliana Nalu Foto: Profimedia

Juliana Nalu, Kanye West Foto: Profimedia

Juliana je popularna i na društvenim mrežama, pa na profilu na Instagramu broji 851 tisuću pratitelja koji se dive njezinoj prirodnoj ljepoti i trenucima koje dijeli s njima, a najviše pažnje privlači atraktivnim i seksepilnim fotografijama.

