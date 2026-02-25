Misterij oko smrti milijunaša produbljen zbog izjave njegove djevojke

Djevojka Quentina Griffithsa, suosnivača Asosa koji je preminuo nakon pada s balkona u Tajlandu, ne vjeruje da je riječ o samoubojstvu, dok policija slučaj tako vodi jer nema tragova nasilja.

Djevojka preminulog suosnivača Asosa Quentina Griffithsa, koji je stradao nakon pada s balkona u Tajlandu, tvrdi da ne vjeruje kako si je oduzeo život.

Britanski poduzetnik (58) pao je s 17. kata zgrade u Pattayi, a policija je njegovo tijelo pronašla 9. veljače ispod balkona stana koji je bio zaključan iznutra. Budući da nije bilo tragova provale ni znakova nasilja, slučaj se zasad vodi kao samoubojstvo.

Tragedija se dogodila u vrijeme dok je bio u pravnom sporu s bivšom suprugom Ploy Kringsinthanakun, koja ga je optužila za nezakonitu prodaju zemljišta i dionica vrijednih 500.000 funti iz njihove zajedničke tvrtke. Ona poriče bilo kakvu povezanost s njegovom smrću, koja se zbila nekoliko dana prije zakazanog ročišta.

No, njegova 26-godišnja partnerica Jom Thipanongsri odbacuje teoriju o samoubojstvu.

"Jednostavno ne mogu vjerovati da bi učinio nešto tako. Nitko blizak njemu nikada nije pomislio da će si oduzeti život jer nitko nije vidio nikakve znakove upozorenja. Osobno nikada nisam vidjela da je uzimao antidepresive ili bilo kakve druge lijekove", rekla je za The Sun te je dodala je da je shrvana i u potpunom šoku te da ne prestaje plakati zbog gubitka.

Griffiths je ranije bio ispitan u Bangkoku nakon optužbi bivše supruge za krivotvorenje dokumenata, no negirao je sve navode i istraga je još bila u tijeku u trenutku njegove smrti.

"To je pravi misterij. Korišten je izraz 'sumnjive okolnosti', ali mi jednostavno još ništa ne znamo", izjavio je izvor blizak obitelji.

Quentin Griffiths bio je jedan od osnivača Asosa 2000. godine, a iz tvrtke su nakon njegove smrti poručili: "Žao nam je čuti za smrt Quentina, jednog od naših suosnivača. Igrao je važnu ulogu u najranijim danima Asosa i zauvijek ćemo biti zahvalni na njegovom doprinosu. Naše misli su uz njegovu obitelj i prijatelje."

