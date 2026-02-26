Nastup koji je promijenio sve: Kako je djevojka iz malog gradića postala svjetski fenomen?

Laura Pausini, koja je karijeru započela pobjedom na Sanremu 1993., tijekom tri desetljeća izrasla je u svjetsku zvijezdu s Grammyjima, velikim turnejama i vođenjem Eurosonga, a danas se na pozornicu Aristona vratila kao voditeljica festivala koji ju je proslavio.

Mali grad u talijanskoj provinciji Ligurija, Sanremo, od utorka do nedjelje je središte talijanske glazbene industrije, zahvaljujući 76. izdanju istoimenog festivala, sinonimu talijanske glazbe. Trideset izvođača koji se natječu u kategoriji BIG nada se da će ući u povijest i time ostvariti najvažniju stavku u svojim biografijama.

Jedna od onih koja se zauvijek upisala u sanremovsku baštinu je i danas talijanska megazvijezda Laura Pausini, koja svoju karijeru duguje upravo pobjedi na festivalu u kategoriji "Nuove proposte" (hrv. Mlade nade), zbog čega se uvijek rado vraća u Liguriju.

Pausini je danas jedno od najprepoznatljivijih talijanskih glazbenih imena u svijetu, a njezina priča počinje daleko od velikih pozornica – u malom mjestu Solarolo u regiji Emilia-Romagna. Rođena je u Faenzi 1974., a odrastala je okružena glazbom: njezin otac Fabrizio bio je glazbenik i nastupao po piano-barovima, a upravo je uz njega Laura napravila svoje prve korake, pjevajući s njim još kao djevojčica.

Počela je nastupati uživo vrlo rano, a kao tinejdžerica već je skupljala iskustvo na lokalnim svirkama i demosnimkama. No ključni trenutak karijere došao je 1993. kada je na Festivalu di Sanremo pobijedila u kategoriji "Nuove proposte" s pjesmom "La solitudine", što je označen kao trenutak koji ju je lansirao u talijanski mainstream i otvorio vrata međunarodnoj karijeri.

Od tada do danas Laura je izgradila diskografiju koja se proteže preko talijanskog i španjolskog tržišta, a njezina popularnost posebno je snažna u Latinskoj Americi i Španjolskoj. Prema službenoj biografiji, u karijeri je prodala više od 70 milijuna albuma i prikupila stotine zlatnih i platinastih priznanja.

Pausini se jednako snalazi na stadionima i arenama kao i na televizijskim pozornicama. Njezina međunarodna prisutnost potvrđena je i nagradama. Redovita je gošća i dobitnica na Latin Grammyjima, gdje je osvojila četiri nagrade, uključujući pobjede za "Escucha" (2005.) i "Yo canto" (2007.) u kategoriji najboljeg ženskog pop vokalnog albuma. Posebno priznanje stiglo je 2023. kada ju je Latin Recording Academy proglasio osobom godine, čime joj je odana počast za cjelokupan doprinos i karijeru.

Godine 2022. našla se i u ulozi voditeljice Eurosonga u Torinu, gdje je vodila show uz Miku i Alessandra Cattelana, što je potez koji je dodatno učvrstio njezin status zvijezde koja spaja Italiju i globalnu publiku.

I dok je Sanremo za Lauru bio početak, čini se da će postati i veliki puni krug karijere: vodi cijeli festival uz Carla Contija tijekom svih pet večeri Sanrema 2026., a nagađa se kako bi u budućnosti mogla preuzeti funkciju umjetničke ravnateljice festivala.

Od 2005. u vezi je s gitaristom, producentom i nekadašnjim pjevačem Paolom Cartom, koji ju prati na koncertima, no početak njihove veze nije bio idiličan. Naime, deset godina stariji Carta u vrijeme početka njihove veze bio je u braku s prvom suprugom Rebeccom Galli, s kojom ima troje djece, što je izazvalo skandal u obiteljski orijentiranoj Italiji. Službeno se razveo 2012. godine, no tek se 2023. oženio s Pausini, s kojom je 2013. dobio kćer Paolu.

Od "La solitudine" do uloge žene koja vodi Sanremo – Laura Pausini u tri desetljeća dokazala je da nije samo pjevačica s velikim hitovima, nego i kulturni fenomen koji se, bez obzira na format, uvijek vraća tamo gdje je sve počelo.

