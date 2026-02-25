Od samohrane majke s 18 do bake u 49. godini: Gianna Apostolski iskreno o svim životnim ulogama

Uoči početka nove sezone showa "Tko to tamo pjeva" Gianna Apostolski u studio ne ulazi samo kao članica panela već kao žena koja točno zna tko je i što želi. Iza nje su godine iskustva, osobne borbe, profesionalni uspjesi i sada – nova životna uloga bake. U razgovoru bez zadrške govori o intuiciji, autentičnosti, majčinstvu s 18 godina, ambiciji koja ne jenjava i granicama koje danas jasno postavlja.

U novoj sezoni showa "Tko to tamo pjeva" Gianna Apostolski ponovno zauzima svoje mjesto u panelu, ali danas s drukčijom životnom perspektivom i još izraženijim stavom. Dok publika prati njezine procjene i intuiciju pred kamerama, iza reflektora stoji žena koja je prošla rane životne izazove, izgradila karijeru na autentičnosti i sada ulazi u novu, posebnu životnu fazu. U razgovoru za naš portal otkriva što je pokreće, što je omekšava i zašto više nikome nema potrebu išta dokazivati.

Show koji na prvu djeluje kao zabava i igra za Giannu ima puno dublju dimenziju.

Galerija 1 1 1 1 1

''Najviše volim to što me show 'Tko to tamo pjeva' svaki put vrati na ono najiskrenije u meni. Intuiciju. Uđeš tamo puna samopouzdanja, misliš si - ma ja ću to pročitati u sekundi, a onda te netko potpuno iznenadi i shvatiš koliko je zapravo život nepredvidiv. I to mi je genijalno'', kaže.

''Ja stvarno čitam energiju ljudi, gledam oči, držanje, sitne pokrete. Nekad pogodim brutalno, nekad fulam totalno, ali uvijek stojim iza svoje odluke. I to sam baš ja. Ili idem do kraja ili nikako. Emotivno mi je jer iza svakog kandidata stoji neka priča. Nisu to samo glasovi. To su snovi, strahovi, trema, nada. A ja to osjetim. Taj dio me uvijek dirne jer znam koliko je hrabro stati pred kamere'', govori.

''Pogreške pred kamerama me ne plaše. Neautentičnost me plaši. I zato volim što mi Nova TV daje prostor da budem svoja. Bez glume. Sa smijehom, sa stavom, s emocijom. Također, volim tim iza projekta i produkciju kuće Nova TV. Sve je profesionalno, brzo i na visokom nivou, a atmosfera na setu je pozitivna i kreativna'', govori nam Gianna.

Gianna Apostolski Foto: Nova TV

U showu, međutim, nije riječ o procjeni glasa u klasičnom smislu, nego o nečem suptilnijem.

''U showu 'Tko to tamo pjeva' svi pjevaju na playback, tako da mi zapravo ne procjenjujemo stvarni glas, nego uvjerljivost. Gledamo kako netko nosi pjesmu, koliko vjeruje u to što izvodi, sitne detalje u pokretima i energiji'', priča.

Različiti karakteri u žiriju često donose i različite procjene, no upravo u tome vidi čar formata.

''Najljepše mi je to što smo svi različiti. Baš zato se i nadopunjujemo. S nekima se često uhvatim na istoj energiji, nekako slično čitamo ljude i idemo na osjećaj. A s drugima se baš tu razilazim jer oni više analiziraju, traže logiku i tehničke detalje. Ali iskreno, ta razilaženja su najbolji dio. Tu nastane rasprava, malo zadirkivanja, malo tvrdoglavosti, i to publika voli. Da se svi slažemo, bilo bi dosadno. Na kraju, svi želimo isto, da natjecatelj donese dobru odluku i da osvoji novac'', objašnjava Gianna.

Gianna Apostolski Foto: Nova TV

Osim profesionalnih izazova, Giannu čeka i nova životna uloga – postaje baka s 48 godina. Vijest je dočekala emotivno.

''Kad sam čula vijest, prvo sam rekla 'Molim?' pa se nasmijala. A onda su krenule suze radosnice. Postati baka s 48 godina meni nije šok, nego privilegija. Ja to doživljavam kao upgrade, ne kao etiketu. Ne osjećam se starije, osjećam se bogatije'', govori nam.

Majčinstvo je i sama iskusila vrlo rano, kao samohrana majka, što je uvelike oblikovalo njezin pogled na život.

''Majka sam postala s 18 godina i bila sam samohrana majka. Moja mladost je doslovno odrastala s mojim djetetom. Učila sam biti mama dok sam još učila biti žena. Nije bilo prostora za odustajanje, samo ljubav, odgovornost i snaga koju tada možda nisam ni prepoznavala. Zato danas želim jasno reći da dajem podršku svim samohranim majkama. To je zaista teško. Prirodno je da mama bude mama, a tata tata. Dijete treba oboje. I nije lako kada jedna žena mora nositi obje uloge. Biti i nježnost i disciplina. I sigurnost i autoritet. To traži ogromnu unutarnju snagu'', govori Gianna.

''Ali svim ženama koje su same u toj ulozi želim reći da niste slabe, niste manje vrijedne i niste same. Ako možete biti i mama i tata u isto vrijeme, onda možete sve!'' poručila je.

Gianna Apostolski Foto: Nova TV

Danas, kada promatra sina kako ulazi u roditeljsku ulogu, osjeća ponos i mir.

''Kad danas gledam svog sina kako ulazi u roditeljsku ulogu, osjećam ogroman ponos. Vidim u njemu odgovornost i zaštitnički instinkt i to me dirne. Ne prepoznajem ga kao sebe, jer on ima mir i stabilnost koje ja tada nisam imala. I baš zato sam sretna. Ma bit će divan otac svom djetetu'', govori nam Gianna.

Nova uloga bake, vjeruje, neće je promijeniti iz temelja, ali će joj donijeti novu nježnost.

''Ne mislim da će me promijeniti, ali će me sigurno još više omekšati. Svaka nova životna uloga donese novu dubinu. Već sada osjećam neku posebnu nježnost i još veću zahvalnost. Ali u srži ću ostati ista. Samo s još jednim razlogom više za osmijeh'', kaže.

Profesionalno, nalazi se u fazi u kojoj su mir i ambicija napokon u ravnoteži.

''Danas sam u fazi u kojoj sam i mirnija i ambicioznija nego ikad prije. Mirnija jer znam tko sam i što želim. Ne moram više dokazivati svoju vrijednost, ne trčim za svime. Biram projekte, biram ljude, biram energiju…'' kaže.

Priznanje javnosti više joj nije pokretač, nego dodatak.

Gianna Apostolski Foto: Nova TV

''Danas se nemam kome što dokazivati. Prošla sam dovoljno toga da znam svoju vrijednost i ne trebam vanjsku potvrdu da bih se osjećala uspješno. Priznanje javnosti je lijepo i zahvalna sam na njemu, ali moj pravi kompas je moj unutarnji osjećaj. A ja sam ispunjena do neba. Ponosna na sebe, na svoj put i na sve što sam postigla. Kad dođeš u tu fazu, radiš iz ljubavi, ne iz potrebe da te netko potvrdi. I to je najveća sloboda.''

Unatoč dugogodišnjoj karijeri planova i ambicija ne nedostaje.

''Uvijek postoji nešto što želim ostvariti jer sam osoba koja stalno stvara. Jedan od projekata koji mi je posebno važan je Ollyvion, AI kreativni studio kroz koji spajam tehnologiju i kreativnost i gradim nešto što je okrenuto budućnosti. To je moj dugoročni iskorak i nešto što me iskreno uzbuđuje. Televizija je, s druge strane, prostor u kojem sam se pronašla. Kamera me ne sputava, ona me pokreće. To je medij u kojem moja energija i karakter dolaze do izražaja i voljela bih ostati dio tog svijeta jer se tamo osjećam potpuno prirodno. Imam još snova. I sanjat ću i stvarati dok sam živa. To je jednostavno dio mene'', otkriva nam.

Balans između javnog i privatnog svijeta, kaže, uči cijeli život.

''Balans učim cijeli život. Javna scena nosi dinamiku, tempo i izloženost, ali privatni trenuci su moj temelj. S vremenom sam naučila postaviti granice. Ne dijelim sve i ne dajem svima pristup svemu. Postoje dijelovi mog života koji su samo moji i moje obitelji, i to čuvam. Kad si iznutra stabilan, lakše je balansirati vanjski svijet. A meni su najvažniji ljudi, mir i autentičnost. Sve ostalo je nadogradnja'', kaže.

Dio privatnosti svjesno zadržava za sebe.

''Da, postoji. Javni posao nosi svoju izloženost i to prihvaćam, ali privatnost je moj izbor i moja granica. Naučila sam da je snaga i u tome da nešto zadržiš za sebe'', kaže.

Na kraju, osvrće se i na položaj žena u javnom prostoru.

''Žene u javnom prostoru često moraju dokazivati ono što se muškarcima podrazumijeva. Ako si ambiciozna, pitaju gdje ti je obitelj. Ako si posvećena obitelji, pitaju gdje ti je karijera. Kao da stalno moraš birati stranu. Ja vjerujem da žena može biti profesionalno snažna i privatno ispunjena. To nije suprotnost, to je ravnoteža. I možda je vrijeme da prestanemo dokazivati i jednostavno živimo svoje izbore bez potrebe da ih opravdavamo'', zaključila je Gianna.

I dok pred kamerama Gianna bez straha stoji iza svojih procjena, izvan njih jasno zna gdje su joj granice i tko su joj prioriteti. Mirnija nego ikad, ali i dalje ambiciozna, pokazuje da se snaga ne dokazuje glasno – nego dosljednošću, stavom i sposobnošću da ostaneš svoj bez obzira na pozornicu.