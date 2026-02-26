Jolina nasljednica očarala prizorima iz Pariza, obišla je i najprestižnije gradske adrese

Jolina kći Iva Čagalj ovih dana je boravila u Parizu, gdje je posjetila neke od najpoznatijih ugostiteljskih lokala.

Iva Čagalj, kći našeg pjevača Jole, ovih dana je otputovala u Pariz, odakle je podijelila niz fotografija, pokazujući sve od šarmantnih ulica Saint-Germaina do nezaobilaznih kulturnih adresa.

Po objavama je vidljivo da je svoje pariške dane provela u klasičnom city break ritmu: kava i slastice na slavnim mjestima, šetnja uz gradske ikone i obavezna doza umjetnosti u muzeju.

Lijepa studentica nije propustila rituale kakvih se ne bi posramila ni junakinja serije "Emily u Parizu" - boravila je u Café de Flore, jednoj od najpoznatijih pariških kavana u četvrti Saint-Germain-des-Prés, na adresi 172 Boulevard Saint-Germain. Upravo je ondje Iva uživala u slatkom klasiku - creme bruleéu, a atmosfera lokala, koji je godinama sinonim za pariški šik, savršeno se uklopila u njezin estetski pariški dnevnik.

U jednom kadru vidi se i ploča Rue Bonaparte, a u prizemlju zgrade prepoznatljiv izlog i natpis Ladurée – poznate slastičarnice i čajane, koja je već godinama obvezna lokacija za sve koji u Parizu traže najfotogeničnije makrone i pariški ugođaj.

Među objavama je i kadar Eiffelova tornja u sutonu, uz poruku nalik na "au revoir Paris", što sugerira da je putovanje privela kraju nakon šetnji i klasičnih razgledavanja.

Najviše pažnje privukle su fotografije iz muzeja: Iva je pozirala uz djela impresionista, a u jednom storyju na Instagramu vidljiv je natpis "C. Monet, Blue Water Lilies", dok se na drugoj fotografiji vidi prepoznatljivo Van Goghovo platno - kućica pod slamnatim krovom, što sugerira da je posjetila Musée d'Orsay, jer se ondje u zbirci nalaze i Monetovi "Nymphéas bleus" (Plavi lopoči) , kao i Van Goghova slika "Chaumes de Cordeville à Auvers-sur-Oise" (poznata i kao "Thatched Cottages at Cordeville").

Drugim riječima, Iva je u jednom posjetu spojila dvije velike pariške adute – impresiju Monetovih lopoča i energične Van Goghove poteze, koji su upravo u Orsayu među najtraženijim djelima.

"Radije bih bila ovdje", napisala je Iva uz svoju fotogaleriju.

Od kave u Café de Floreu, slastica na Rue Bonaparte pa sve do umjetničkog obilaska Musée d’Orsay – Iva Čagalj Pariz odradila je baš onako kako se i očekuje: elegantno, fotogenično i s dobrim osjećajem za lokacije koje su istovremeno i kulturne i trendi.

