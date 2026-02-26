Od idola s početka 2000-ih do muškarca koji je hrabro podijelio istinu koju je dugo skrivao

Tiziano Ferro proslavio se hitom ''Perdono'' i postao jedno od najvećih imena talijanske pop-scene početkom 2000-ih

Talijanski pjevač Tiziano Ferro ove se godine pojavio na festivalu Sanremo kao poseban gost. Njegov nastup probudio je uspomene jer je prošlo 25 godina otkako je objavio pjesmu koja ga je proslavila.

Veliki uspjeh donio mu je hit ''Perdono'', koji je početkom 2000-ih bio jedan od najslušanijih u Europi.

Publika ga je zavoljela zbog emotivnih balada i iskrenih tekstova. Rođen je 1980. godine u talijanskom gradu Latini, a glazbom se počeo baviti vrlo mlad.

Tijekom karijere objavio je brojne uspješne albume i pjesme poput ''Sere nere'', ''Stop! Dimentica'' i ''Ti scatterò una foto'', koje se i danas rado slušaju.

Danas ima 46 godina. Na početku karijere izgledao je poput tipičnog mladića s početka 2000-ih – nasmijan, s kraćom podignutom kosom i mladenačkom energijom. Danas djeluje zrelije i ozbiljnije. Na pozornici Sanrema pojavio se u elegantnom crnom odijelu i pokazao smirenost i sigurnost koje dolaze s godinama i iskustvom. I dalje ima istu prepoznatljivu karizmu, ali sada u zrelijem izdanju.

O njegovu privatnom životu često se pisalo. Godine 2010. javno je priznao svoju homoseksualnost. Devet godina kasnije, 2019., oženio se Victorom Allenom, bivšim konzultantom za Warner Brothers. U braku su 2022. godine postali roditelji dvoje djece, koji su na svijet stigli uz pomoć surogat-majke.

Njihov brak potrajao je nekoliko godina, no 2023. objavili su da se razvode.

''Neki ljudi ne žele se suočiti s problemima pa donose zastarjele odluke i ostaju u odnosima koji s vremenom postanu toksični – ne samo za njih same, nego i za njihovu djecu. Pripadam generaciji čiji se roditelji nisu razveli zbog dobrobiti djece, a zapravo su time samo produljili nezadovoljstvo i stvorili napetost u obitelji, zbog čega su djeca na kraju još više patila. Imam nadu za budućnost, ali ne mogu reći da je ovo lako ili dobro razdoblje'', rekao je svojedobno za talijanski Corriere della Sera.

''Prolaziti kroz razvod nikada nije lako, ali moj se dogodio strašno brzo. Kao da nesreća uvijek ima svoj plan i dođe onda kada je najmanje očekuješ'', dodao je.

Unatoč svemu, Tiziano Ferro i dalje je jedno od najpoznatijih imena talijanske glazbe, a njegov nastup na Sanremu pokazao je da publika njegove pjesme nije zaboravila.

