Sjećate se nje iz kultne komedije? Danas ima 74 godine i izgleda fenomenalno!

Beverly D'Angelo (74) tijekom bogate karijere glumila je u brojnim hitovima i serijama te s Alom Pacinom dobila blizance, a i danas povremeno nastupa i ostaje aktivna na sceni.

Beverly D'Angelo (74) bila je velika filmska i televizijska zvijezda 1970-ih i 1980-ih.

Odrasla je u Ohiju, a karijeru je započela kao pjevačica. Nastupala je kao prateći vokal u rockabilly bendu The Hawks, koji je kasnije postao poznat kao The Band. I danas povremeno pjeva, a u prosincu je nastupila na humanitarnom koncertu u Beverly Hillsu.

Nakon glazbe okrenula se kazalištu i 1976. zaigrala u mjuziklu "Rockabye Hamlet" na Broadwayu. Iste godine pojavila se u TV miniseriji "Captains and the Kings", a filmski debi ostvarila je manjom ulogom u Allenovu klasiku "Annie Hall" (1977.).

Uslijedile su uloge u filmovima poput "Every Which Way But Loose", "Hair i Coal Miner's Daughter", no najveći uspjeh doživjela je 1983. kao Ellen Griswold u hit-komediji "National Lampoon's Vacation" uz Chevyja Chasea. Ulogu je ponovila u još četirima nastavcima – "European Vacation" (1985.), "Christmas Vacation" (1989.), "Vegas Vacation" (1997.) i "Vacation" (2015.).

Tijekom karijere glumila je i u filmovima "Maid to Order", "High Spirits" te u hvaljenoj drami "American History X" (1998.), u kojoj je tumačila majku lika Edwarda Nortona. Pojavljivala se i u brojnim televizijskim filmovima te serijama, uključujući "Law & Order: SVU", u kojoj je igrala odvjetnicu Rebeccu Balthus, a glas je posudila i liku Lurleen Lumpkin u "Simpsonima".

Od 2005. do 2011. glumila je agenticu Barbaru "Babs" Miller u HBO-ovoj seriji "Entourage". Nastupila je i u filmovima "Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay", "The House Bunny" te božićnoj akcijskoj komediji "Violent Night" (2022.).

Njezin privatni život također je često punio medijske stupce. Od 1997. do 2003. bila je u vezi s Alom Pacinom, s kojim ima blizance – sina i kćer rođene 2001. godine s pomoću IVF-a. Prije toga ljubila je redatelja Miloša Formana, a 1981. udala se za talijanskog plemića Dona Lorenza Salvijatija. Bila je u vezi i s oskarovcem Antonom Furstem, koji je preminuo 1991. godine.

