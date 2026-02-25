Kako Jennifer Garner održava fantastičnu liniju u 54. godini? Tajna je u jednoj jutarnjoj navici!

Jennifer Garner održava vitku liniju svakodnevnim treninzima poput boksa i HIIT-a, a u prehrani izbjegava stroge dijete.

Nema sumnje da Jennifer Garner i u 53. godini oduševljava mladolikim izgledom i vitkom linijom.

Ovog je tjedna plijenila pažnju u odvažnoj kožnoj Givenchy haljini za magazin Flaunt, no iza njezine forme stoji dugogodišnja disciplina.

Jennifer Garner - 4 Foto: Profimedia

Glumica redovito vježba svaki dan, a u razgovoru s Drew Barrymore otkrila je da jutro započinje treningom jer tijelu, ali i mozgu, treba intenzivan kardio. Naglašava da je ključno pronaći aktivnost koja vas veseli, inače nećete ustrajati.

Jennifer Garner - 2 Foto: Jennifer Garner/Instagram

Garner, koja s bivšim suprugom Benom Affleckom ima troje djece, obožava treninge koji kombiniraju ples i vježbe na trampolinu. Često dijeli isječke zahtjevnih treninga na društvenim mrežama, od skokova na kutiju do boksa i HIIT-a. Za ulogu Elektre u filmu "Deadpool & Wolverine" trenirala je boks tri puta tjedno, vozila Peloton i radila intervalne treninge visokog intenziteta.

Jennifer Garner - 1 Foto: Jennifer Garner/Instagram

Kad je riječ o prehrani, priznaje da ne broji kalorije i ne voli ekstremne dijete iako se trudi hraniti zdravo većinu vremena. Ipak, jednu slabost ne skriva, a u pitanju je pizza, kojoj, kaže, jednostavno ne može odoljeti, osobito na dječjim rođendanima.

Jennifer Garner - 2 Foto: Profimedia

Ben Affleck i Jennifer Garner - 4 Foto: Profimedia

