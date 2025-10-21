Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime

Fin Affleck, nekada poznat kao Seraphina, pojavio se u stilu svog oca Bena tijekom jesenske šetnje s mamom Jennifer Garner, potvrđujući svoj novi identitet i modnu samouvjerenost.

Dijete Bena Afflecka, Fin, oduševilo je u jesenskoj šetnji s mamom Jennifer Garner, noseći stajling koji neodoljivo podsjeća na prepoznatljiv "sweater weather" stil svog slavnog oca.

Fin (16) je uz tamnoplavi pulover s natpisom koji se referira na The Smithse, iskombinirao traperice, kožnu torbu preko ramena i svijetloplave tenisice s upečatljivim vezicama. Look je mnoge podsjetio na viralnu fotografiju Bena iz 2016., kada je u sličnom izdanju bio uhvaćen kako puši, što je kasnije postalo internet-meme.

Za razliku od svog oca, Fin je u ovoj prilici bio nasmijan, a tijekom subotnjeg izlaska nije se odvajao od majke. Oboje su viđeni kako grickaju lizalice dok su izlazili iz zgrade. Garner je zablistala u sivim kombinezonima, tamnoplavim tenisicama i sunčanim naočalama, a nosila je i zlatnu ogrlicu s natpisom "Palisades" u znak podrške naselju pogođenom požarima u Los Angelesu ranije ove godine.

Fin, koji je ranije bio poznat kao Seraphina Rose, svoje je novo ime prvi put javno predstavio u travnju 2024. na komemoraciji za djeda Williama Jacka Garnera, otkrivši se kao Fin Affleck i pročitavši biblijski stih iz Izreka 16:8.

Osim Fina, Jennifer i Ben imaju još dvoje djece – sina Samuela (13) i kćer Violet (19), koja trenutno studira na Yaleu. Par se razdvojio 2015., a razvod je finaliziran tri godine kasnije, no unatoč prekidu ostali su u dobrim odnosima i predani zajedničkom roditeljstvu.

