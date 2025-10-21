Procurili mailovi koji su tek sad otkrili šokantne informacije o potezima i vezama osuđenog pedofila

Jeffrey Epstein potajno je financirao Sarah Ferguson 15 godina, otkrili su to mailovi.

Osuđeni pedofil Jeffrey Epstein više od 15 godina financirao je Sarah Ferguson, što je bivša supruga princa Andrewa i priznala.

U dosad neviđenim e-mailovima Epstein otkriva da je Fergie, kako su je zvali, bila je toliko očajna da mu se približi da je ona prva slavila njegovo puštanje iz zatvora s objema svojim kćerima. Princeza Beatrice tada je imala 20, a Eugenie 19 godina.

Sarah Ferguson - 3 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Šokantne tvrdnje nalaze se u ogromnom skupu dokumenata koje pregledava američki Kongres. Bit će objavljeni nakon što se redigiraju imena stotina mladih djevojaka koje je Epstein silovao i seksualno zlostavljao, prenosi Daily Mail.

E-mailovi koje je dobio Daily Mail pokazuju da je Fergie molila da joj Epstein posudi između 50.000 i 100.000 dolara kako bi platila male račune te pitala može li posjetiti Epsteinov privatni otok i u šali dodala pitanje je li on nedostupan za bankrotirane. Epstein je podmirio i vojvotkinjine dugove prema bivšem zaposleniku, ali se razljutio kad mu nije vratila novac kako je obećala. Iako ga se javno odrekla, Fergie je ostala u kontaktu s Epsteinom i dopustila mu da joj pomogne osnovati dobrotvornu zakladu, a on joj je slao upute što će reći prije intervjua kod Oprah Winfrey.

Sarah Ferguson (Foto: AFP) Foto: afp

''Sarah i princ Andrew uvijek su tvrdili da su se distancirali od Epsteina nakon njegove osude za dječju prostituciju. Zapravo je Epstein bio taj koji je prekinuo s njima. Dosadilo mu je Sarino stalno traženje novca. Posudila je od njega daleko više nego što je ikada izašlo na vidjelo. U javnosti je govorila jedno, ali je privatno stalno pružala prosjačku zdjelu'', otkrio je jedan izvor.

Prošlog mjeseca MoS je otkrio kako je Fergie pisala Epsteinu nazivajući ga vrhunskim prijateljem samo nekoliko tjedana nakon što je u intervjuu tvrdila da nikada više neće imati ništa s tim seksualnim prijestupnikom – ponovno oživljavajući skandal zbog kojeg su se ona i Andrew prošlog petka odrekli svojih titula.

U intervjuu za London Evening Standard 7. ožujka 2011. Fergie je izrazila iskrenu ispriku zbog prihvaćanja 15.000 funti od Epsteina i nazvala to ogromnom pogreškom u prosudbi.

Sarah Ferguson i princ Andrew (Foto: Profimedia) Foto: afp

Prince Andrew i Sarah Ferguson - 4 Foto: Profimedia

Komentar je razljutio financijera, koji je istog dana poslao e-mail prijatelju, francuskom agentu za modele Jean-Lucu Brunelu, žaleći se: ''Vojvotkinja kojoj sam financijski pomagao 15 godina rekla je da ne želi imati ništa s pedofilom i zlostavljačem djece.''

Brunel je kasnije uhićen zbog optužbi za silovanje i ubio se u zatvoru 2022., tri godine nakon Epsteinova samoubojstva u zatvoru.

Epstein je zahtijevao od Fergie da mu napiše javno pismo isprike zbog intervjua i zaprijetio joj tužbom ako to ne učini.

''Dragi Jeffrey, želim da znaš sa sigurnošću da su mnoge stvari koje su o tebi rekle novine, a pripisane meni, bile potpuno zlonamjerne izmišljotine ili nevjerojatna pretjerivanja… Nikada nije bilo tvrdnje o pedofiliji... Bio si odan prijatelj moje obitelji dugi niz godina'', poslala je Sarah Epsteinu u jednom od mailova.

Negiranje pedofilije temeljilo se na Epsteinovu inzistiranju da zločin za koji je prvotno bio kažnjen – spolni odnos sa 16-godišnjakinjom – ne bi bio nezakonit u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je dob pristanka 16 godina. No na Floridi, gdje su se neka njegova djela dogodila, granica je 18 godina.

U drugom e-mailu, 7. travnja 2011., Epstein je ponovno inzistirao da Fergie treba izričito izjaviti da je pogrešno citirana u Standardu.

Napisao je britanskom odvjetniku Paulu Tweedu: ''Fergie je uzimala stanove u New Yorku. Ona je prva slavila moje puštanje s objema svojim kćerima. Posjetila me s policajcem na recepciji. Tražila je pomoć za svoje zaklade.''

Sarah Ferguson (Foto: AFP) Foto: afp

Otkrio je da joj je kupio internetsku domenu Mother’s Army te dodao: ''Činjenica da sam je ja kupio, ako bi to procurilo od njezina osoblja, bila bi problematična.''

Dana 25. travnja Fergie je otkrila da je u svoje prljave poslove uvukla i svoju kćer. Rekla je Epsteinu da je odmah nakon intervjua sa Standardom razgovarala s Beatrice, a zatim nazvala urednika Geordieja Greiga, koji je vodio intervju, kako bi mu rekla da nipošto ne spominje pedofiliju. Htjela je osigurati da razumije ozbiljnost nepravljenja greške.

E-mailovi dodatno dokazuju da se Fergie nastavila ulagivati Epsteinu unatoč javnom odricanju od njega. Dana 1. kolovoza 2011. Epstein je napisao: ''Kad si prvi put upala u nevolje, rekla si mi: 'Jeffrey, znam, kako sam svima rekla, ili si u timu ili nisi. Znala sam da si uvijek u mom timu.' To je bilo točno.'' Vojvotkinja je odgovorila: ''Ja sam u tvom timu, a ti u mom. S velikom ljubavlju i snagom.''

Raniji e-mailovi pokazuju koliko su bili bliski, unatoč Epsteinovu priznanju da je tražio maloljetnicu za prostituciju u nagodbi koja mu je omogućila 13 mjeseci u zatvoru s niskim osiguranjem i dnevnim izlascima.

Princ Andrew Foto: Profimedia

Princ Andrew (Foto: AFP) Foto: afp

Pušten je u srpnju 2009. i bio je pod kućnim pritvorom do 21. srpnja 2010. Tijekom tog vremena razmijenio je niz e-mailova s Fergie. U lipnju 2010. Sarah mu je napisala: ''Nikada neću zaboraviti tvoju ljubaznost i prijateljstvo u ovom razdoblju'', na što je on odgovorio: ''A-tim ili ne-tim. To je tvoja rečenica.''

Dana 16. siječnja 2010. Sarah je napisala: ''Postoji li šansa da bih mogla posuditi 50 ili 100 tisuća američkih dolara kako bih se riješila malih računa koji me pritišću? Morala sam pitati.''

Epsteinovi bankovni računi tada su bili pod nadzorom i kazao je da ne može pomoći. Nepokolebljiva, Sarah mu je rekla da pita Giuseppea i da bi bila jako zahvalna. Epstein je odgovorio: ''Mogao bih, ali bilo bi nepristojno. Moraš se sama pozabaviti tim problemima. Sjajna si.''

Vjeruje se da se to odnosi na njujorškog vlasnika restorana Giuseppea Ciprianija, starog prijatelja vojvotkinje.

Poznato je da je Epstein dao Fergie 15.000 funti za vraćanje zajma njezinu bivšem osobnom asistentu Johnu O'Sullivanu. Dana 20. siječnja 2011. Epstein je napisao princu Andrewu da je uplatio O'Sullivanu: ''JS gotov.'' Andrew je odgovorio: ''Fantastično!!! Hvala. Hvala.''

Princ Andrew i princ Charles (Foto: AFP) Foto: afp

E-mailovi sugeriraju da je O'Sullivan tražio još 60.000 dolara neisplaćenih plaća. U e-mailu Andrewu 28. veljače 2011. Epstein je napisao: ''Uopće mu ne vjerujem, a uplata od mene... Ako procuri u tisak, izgledala bi kao mito za onog malog s****.''

Andrew je pitao Epsteina: ''Znači li to da bih mogao navesti nekog drugog da to plati?'' na što je financijer odgovorio: ''Da.''

Ostaje nejasno je li ta uplata izvršena – i ako jest, tko ju je obavio.

Nekoliko mjeseci kasnije – i nakon intervjua Standardu – nestrpljivi Epstein tražio je od Fergie da mu vrati novac, rekavši: ''Nema razloga da me se o tome stalno ispituje.''

Izvor je večeras rekao: ''Andrew i Sarah bili su do grla upleteni s Epsteinom. Uvijek se sve vrtjelo oko novca. To je uvijek trebalo biti njihova propast.''

Podsjetimo, Sarah je 1986. do 1996. bila u braku s princem Andrewom, sinom pokojne kraljice Elizabete II.

Sarah Ferguson i princ Andrew (Foto: AFP) Foto: afp

Bio je jedan od njihovih "vojvoda opasnosti", stalno u medijima iz pogrešnih razloga. Pitanja o njegovim vezama s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom zasjenjivala su rad ostatka kraljevske obitelji. Tome su se pridružile i sumnje u vezi s njegovim financijama i navodnim vezama s kineskom špijunkom. Prije nekoliko dana odrekao se svojih titula, a zašto se to dogodilo baš sad, pogledajte OVDJE.

