Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac

Jadranka Sloković s bivšim suprugom Branislavom Glumcem dobila je sina Filipa, koji je krenuo njezinim stopama.

Najpoznatija hrvatska odvjetnica Jadranka Sloković iz prvog je braka s književnikom Branislavom Glumcem dobila sina – Filipa Glumca.

Iako se rijetko eksponira, Filip je u nekoliko navrata privukao pažnju javnosti, osobito kada je 2018. postao otac i Jadranku prvi put učinio bakom.

Jadranka Sloković i Čedo Prodanović Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Jadranka Sloković i Branislav Glumac vjenčali su se dok je ona bila vrlo mlada; brak je okončan krajem 90-ih, ali ostali su u dobrim odnosima. Sloković je kasnije život i karijeru povezala s kolegom Čedom Prodanovićem, s kojim je u vezi od 2002. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Dragana Mirković postala baka! Evo koje su ime njezin sin i snaha dali novorođenoj bebi

Početkom ove godine, Filip je bio na promociji knjige svog oca ''Noću kad me probudi noć'', a kako izgleda pogledajte u nastavku.

Branimir i Filip Glumac - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Branimir i Filip Glumac - 3 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Baš kao i majka, Filip je odabrao odvjetništvo. Domaći mediji više su puta zabilježili kako je krenuo majčinim stopama te gradi karijeru izvan reflektora, bez čestih javnih nastupa.

Krajem 2018. godine Filip je dobio sina. Jadranka je tada za medije istaknula koliko se veseli ulozi bake, ali i da će nastojati balansirati između obiteljskih trenutaka i zahtjevne karijere.

Branimir i Filip Glumac - 2 Foto: Zeljko Hladika/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Dramatični izrez na haljini bujne ljepotice jedva je držao sve na mjestu!

"Jedva sam čekala. Veseli me i mislim da je mom sinu bilo vrijeme da se pobrine za tu bebu. Pa, jedva čekam da nekoga počnem maziti jer je moj sin prevelik da se da maziti. Naravno, nastojat ću biti dobra baka, a s druge strane, nisam odustala od posla, tako da moram raditi neku ravnotežu", izjavila je tada Jadranka za IN magazin.

Jadranka Sloković i Čedo Prodanović Foto: Darko Tomas/Cropix

Jadranka Sloković i Čedo Prodanović Foto: Boris Kovacev/Cropix

Galerija 20 20 20 20 20

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Smrt ovog sportaša i dalje je jedan od najvećih misterija, imao je samo 37 godina

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seks-bomba 90-ih otkrila svoj trik za savršene fotke u badiću!

Pogledaji ovo Celebrity Prozirna haljina poznate Kosovljanke nije ostavila ništa mašti, ispod je nosila samo tange