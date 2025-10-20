Pretraži
otišla predaleko?

Prozirna haljina poznate Kosovljanke nije ostavila ništa mašti, ispod je nosila samo tange

Piše H.L., Danas @ 16:06 Celebrity komentari
Rita Ora Rita Ora Foto: Profimedia

Odvažna kombinacija i samouvjeren stav osigurali su Riti Ori svu pažnju večeri.

Sydney Sweeney oduševila izdanjem na prestižnoj gala večeri
odvažno izdanje
Dramatični izrez na haljini bujne ljepotice jedva je držao sve na mjestu!
Rita Ora mamila poglede u prozirnom izdanju
otišla predaleko?
Prozirna haljina poznate Kosovljanke nije ostavila ništa mašti, ispod je nosila samo tange
Jack White se pridružuje listi headlinera jubilarnog INmusic festivala
prvi put u Hrvatskoj!
Jack White se pridružuje listi headlinera jubilarnog INmusic festivala!
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Malo blago je nova premijera Exit teatra
tri žene, tri generacije
Što se dogodi kad muškarci nestanu, a žene ostanu same? Ovo je nova predstava u Exitu!
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
Maja Šuput i Šime Elez pozirali na koncertu Miroslava Ilića u Areni Zagreb
''bilo je fantastično!''
Šuput objavila novu fotku sa Šimom s velike večeri u svom životu: ''Momentalno sam rekla da''
Sviđa li vam se vjenčanica influencerice Martine Filić?
čipkasta raskoš
Sviđa li vam se? Naša 23-godišnja influencerica udala se u tradicionalnoj vjenčanici i izbjegla trendove
Preminula je Samantha Eggar
tužna vijest
Preminula legendarna glumica čije ćemo uloge zauvijek pamtiti
