Prozirna haljina poznate Kosovljanke nije ostavila ništa mašti, ispod je nosila samo tange

Odvažna kombinacija i samouvjeren stav osigurali su Riti Ori svu pažnju večeri.

Pjevačica Rita Ora i njezin suprug, redatelj Taika Waititi, pojavili su se na ekskluzivnoj zabavi u kultnom Château Marmontu u Los Angelesu, koja je održana nakon prestižne Annual Academy Museum Gala večeri.

Rita je i ovaj put privukla svu pažnju – odjevena u efektnu, potpuno prozirnu bijelu haljinu ispod koje se jasno vidio bijeli donji veš, dok je preko ramena prebacila vibrantni neonski zeleni veo.

Rita Ora Foto: Profimedia

Kombinacija je bila sve samo ne suptilna – svaki korak dodatno je naglasio odvažan styling koji je ostavio malo toga mašti.

Rita Ora Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Romantični video Elle Dvornik s misterioznim muškarcem izazvao lavinu reakcija

S visokim bijelim potpeticama i retro frizurom u stilu stare holivudske glamurozne ere, Rita je plijenila poglede gdje god se pojavila, dok ju je suprug Taika vjerno pratio u elegantnom crnom odijelu.

Galerija 30 30 30 30 30

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od naših najuspješnijih influencera oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na društvenim mrežama

Njihov dolazak svakako je dodatno podignuo glamur večeri koja je okupila zvijezde iz svijeta filma i glazbe, no mnogima je u fokusu ostao upravo Ritin modni odabir – odvažan, provokativan i u njezinom prepoznatljivom stilu.

Što kažete na njezino izdanje? Izgleda odlično

Pretjerala je, ne sviđa mi se

Ma neka svatko nosi što želi Izgleda odlično

Pretjerala je, ne sviđa mi se

Ma neka svatko nosi što želi Ukupno glasova:

Rita Ora Foto: Profimedia

Rita Ora - 1 Foto: Profimedia

Rita Ora Foto: Profimedia

Rita Ora - 13 Foto: Profimedia

Rita Ora - 12 Foto: Instagram

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovakve prizore ne viđamo često! Donna Vekić u bikiniju pozirala na rajskom otoku

Pogledaji ovo Celebrity Hauser se u svom stilu pohvalio sretnim vijestima, poruke su preplavile njegov Instagram