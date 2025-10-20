Prozirna haljina poznate Kosovljanke nije ostavila ništa mašti, ispod je nosila samo tange

Odvažna kombinacija i samouvjeren stav osigurali su Riti Ori svu pažnju večeri.
Rita je i ovaj put privukla svu pažnju – odjevena u efektnu, potpuno prozirnu bijelu haljinu ispod koje se jasno vidio bijeli donji veš, dok je preko ramena prebacila vibrantni neonski zeleni veo.
Rita Ora Foto: Profimedia
Kombinacija je bila sve samo ne suptilna – svaki korak dodatno je naglasio odvažan styling koji je ostavio malo toga mašti.
Rita Ora Foto: Profimedia
S visokim bijelim potpeticama i retro frizurom u stilu stare holivudske glamurozne ere, Rita je plijenila poglede gdje god se pojavila, dok ju je suprug Taika vjerno pratio u elegantnom crnom odijelu.
Njihov dolazak svakako je dodatno podignuo glamur večeri koja je okupila zvijezde iz svijeta filma i glazbe, no mnogima je u fokusu ostao upravo Ritin modni odabir – odvažan, provokativan i u njezinom prepoznatljivom stilu.
Rita Ora Foto: Profimedia
Rita Ora - 1 Foto: Profimedia
Rita Ora Foto: Profimedia
Rita Ora - 13 Foto: Profimedia
Rita Ora - 12 Foto: Instagram
