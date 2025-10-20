Romantični video Elle Dvornik s misterioznim muškarcem izazvao lavinu reakcija

Zajednički trenutak uz more i sunce potaknuo je brojne komentare na društvenim mrežama.

Već se neko vrijeme u javnosti priča kako Ella Dvornik navodno ima novog partnera.

Na društvenim mrežama objavljuje fotografije s tajanstvenim muškarcem kojeg zove Meštar, no njegov identitet skriva. Sada je objavila nove fotke i otkrila da su zajedno otputovali daleko od Lijepe Naše.

Ella Dvornik

''Ustali da vidimo izlazak sunca, ali nadvio se neki oblak. Možda ćemo imat više sreće u Francuskoj'', napisala je uz prizor iz Španjolske.

U videu Ella sjedi na pješčanoj plaži s misterioznim muškarcem, a oboje su okrenuti leđima kameri. Njezina objava izazvala je lavinu reakcija.

''Lijepa su vam leđa'', ''On je baš maskiran'', ''A tko je on?'', ''A daaj, predivni'', ''Tko nema sreće u oblacima, ima u ljubavi'', ''Da ste se približili, sunce bi došlo'', ''Vi ste jedno drugom izlazak sunca'', dio je komentara s Instagrama.

Ella Dvornik i tajanstveni partner

Ella Dvornik na Instagramu Foto: Instagram

Ella Dvornik - 2 Foto: Instagram

Ella Dvornik Foto: Instagram

