Počinje snimanje: Ekipa svjetske uspješnice stigla u Dubrovnik!

Posljednja sezona hit-serije snima se u Lijepoj Našoj, a ekipa se u Dubrovniku već bacila na posao.

Dubrovnik se ovih dana pretvorio u kulisu popularne serije ''Outer Banks'', čije se posljednje epizode upravo snimaju unutar gradskih zidina. Kako prenosi Dubrovački dnevnik, riječ je o petoj i ujedno finalnoj sezoni ove globalne uspješnice, koja je osvojila publiku diljem svijeta.

Glumačka ekipa i produkcija već su stigli, a atmosfera u gradu je uzavrela – mnogi fanovi nadaju se slučajnom susretu s omiljenim likovima iz serije. Zbog snimanja od večeras pa do 25. listopada bit će onemogućeno parkiranje u Ulici Iza Grada, što dodatno potvrđuje ozbiljnost produkcije.

Dubrovnik je još jednom pokazao zašto je omiljena destinacija velikih filmskih i televizijskih projekata.

Inače, Outer Banks je američka teen serija koja je od 2020. godine osvojila milijune gledatelja diljem svijeta. Radnja prati skupinu prijatelja koji na obali Sjeverne Karoline otkrivaju opasnu potragu za blagom i tajnama.

Peta sezona donosi zaključak priče – a dio te završnice sada se snima upravo u Hrvatskoj.

Jedan od glavnih glumaca u seriji je Chase Stokes, a tko je šarmer koji je osvojio svijet ulogom Johna B-ja, pročitajte OVDJE.

Za zavodnicu iz serije šuška se da ljubi najpoželjnijeg princa, a više o tome pisali smo OVDJE.

