Ovakve prizore ne viđamo često! Donna Vekić u bikiniju pozirala na rajskom otoku

Lijepa tenisačica prizorima s odmora na društvenim je mrežama otkrila svoju destinaciju.

Hrvatska teniska zvijezda Donna Vekić uzela je kratak predah od sportskih obveza i zaputila se na jednu od najpoželjnijih svjetskih destinacija – Maldivi.

S obožavateljima na Instagramu podijelila je niz zavodljivih prizora s plaže koji su u trenu privukli pozornost.

Na fotografijama pozira u šarenom bikiniju živopisnog uzorka, koji naglašava njezinu zavidnu figuru i preplanuli ten. Opustila se na pijesku, smije se pod suncem i uživa u kristalno čistom moru koje oduzima dah.

Donna Vekić Foto: Instagram

Osmijeh, mokra kosa i neopterećeni trenutci s ljetnog odmora dodatno su naglasili njezinu prirodnu ljepotu i šarm.

Donna Vekić Foto: Instagram

Fotke odišu mirom i toplinom, a njezini obožavatelji nisu ostali ravnodušni – komentari i lajkovi pristižu iz svih krajeva svijeta.

''Donna, super si, samo uživaj'', ''Prekrasna'', ''Kako netko može biti ovako lijep'', ''Predivna'', ''Najljepša tenisačica na svijetu'', ''Zgodna'', ''Zaljubi se ja'', ''Wow'', ''Osječka ljepotica'', ''Božica Donna'', dio je komentara s Instagrama.

Donna Vekić Foto: Instagram

U svibnju ove godine dala je iskren intervju za IN magazin, a što je sve otkrila pogledajte OVDJE.

Donna Vekić - 1 Foto: Instagram

Kako izgleda njezin brat, pogledajte OVDJE.

Donna Vekić Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

