Donna Vekić o obitelji, karijeri i ritualima: ''Definitivno se bliži kraj...''

Donnu Vekić ne treba posebno predstavljati. Ako i niste obožavatelj tenisa, ime ove Slavonke niste mogli zaobići, posebice nakon srebra na Olimpijskim igrama prošle godine. Naša Dorotea Filipaj posjetila ju je u rodnom Osijeku i doznala kakva je Donna kada nije profesionalna sportašica.

Heroina ženskog tenisa u Hrvatskoj Donna Vekić, protekli je vikend provela u rodnom Osijeku. Otvorila je novo izdanje teniskog turnira za ženske poduzetnice, ali i najavila da će Osijek postati prvi grad u svijetu koji građanima nudi besplatne terene na svim Grand Slam podlogama.

''Najponosnija sam na četvrti teren koji ćemo izgraditi ove godine i bit će to otvorenje i zaigrat ću na sva četiri terena s četiri Grand Slam pobjednice. Činjenica je da možemo spojiti poslovne žene i tenis i dovesti ih u Osijek i da se provedu tri dana u Osijek i uz to zaigraju tenis. To je stvarno jedna posebna prilika.''

Ova srebrna olimpijka posljednjih godina niže uspjeh za uspjehom. Teniski je reket primila u ruke prvi put sa 6 godina i otad ga nije pustila.

''Već sam 13 godina na touru što kada izgovorim te brojke zvuči nevjerojatno jer imam samo još 28 godina, uskoro 29, ali većina govori da sam veteran na turu i definitivno se bliži kraj moje teniskoj i profesionalnoj karijeri.''

''Što znači da ti se bliži kraj? Koliko još godina računaš da ćeš moći igrati na toj razini na kojoj si sad?''

''Ne znam, teško mi je sada to reći, ali da imam još koju godinu u sebi imam. Nadam se da će me samo zdravlje posluži.''

Brojne ozljede nakon nastupa u Wimbledonu te nakon Igara u Parizu sada su zaliječene. No Donni najteže pada oporavak - odnosno mirovanje.

''Teško mi je ne raditi ništa. Čak i kad imam slobodan dan, uvijek nešto radim. Obavljam ono što ne stignem kada treniram, ali najviše volim se opustiti s prijateljima uz neki dobar ručak, vino, večera. Ne volim neke kasne izlaske, to ipak mi je san, mi je najvažnija stvar, ali da sam u dobrom društvu.''

''Kuhaš?''

''Kuham, ali ne često.''

''Je l' imaš neki specijalitet?''

''Lazanje.''

Prizemna i skromna, ova Slavonka s adresom u Monaku, uživa u najjednostavnijim stvarima.

''Jako volim pratit veš. To me opušta. Ne znam zašto. I peglanje isto, ali dobro, to je stvarno rijetko. Nekad prije, znam kad si igrala četvrte finale u Australiji, da sam noć prije bila sam toliko nervozna, uzela sam i počela sam peglat hehehe''

Donna briljira i izvan terena - oduvijek je privlačila pozornost prepoznatljivim stilom. Nazivaju je modnom ikonom u svijetu sporta, a nedavno je zablistala na sportskim Oscarima u društvu Luke Modrića.

''To je bila stvarno jedna posebna prilika. Aleksandra Dojčinović mi je napravila haljinu. Svi su govorili da sam najbolje obučena tamo na toj večerici. Stvarno je bilo nevjerojatno. Luka je bio tamo. Toliko puno uspješnih sportaša. Stvarno nezaboravna večer.''

''Je l' ti Luka nešto poručio?''

''Sretno!''

''Znaš kako sportaši jako često budu onako malo praznovjerni i imaju rituale prije nego izađu na teren. Imaš li ti tako nešto?''

''Postoji, ali to se stvarno mijenja iz turnira u turnir. Ove godine u Australiji prije svakog meča smo išli u isti restoran i nakon Australian Opena sam rekla, znate što, ovo više ne mogu. Poludjela sam više od istog jela, jeli smo glazirani bakalar i rekla sam, više ne mogu ga vidjeti, a ne ponovno jesti. Čak i onda kad sam izgubila, dobro, bar više ne moram to jesti. Tako da s tim smo prekinuli, ali imam uvijek onako male sitnice da se tuširam u istom tušu i takve gluposti.''

Ona koja je uvijek bodri, drži za ruku u teškim i lijepim trenucima jest:

''Definitivno mama. Moja mama je super mama, ona mi daje snagu za svaki dan. A i zanimljivo mi je što zapravo radiš s ocem. Otac je tvoj menadžer. To je lijepo, ali možda je nekad i nezgodno jer kao obiteljski život, privatni život, poslovni život je pomiješan.''

''Je l' ima nesuglasica?''

''Naravno da ima. Ja to rješavam da se ne javljam na telefon. I onda par dana nakon što se javim zvao sam te pet puta. Nije lako, ali definitivno ne bih to zamijenila za bilo što. Sigurno je da tata nikada nije mogao biti teniski trener, nikada se tu nije miješao, hvala Bogu. Tu bi definitivno bilo više svađa na terenu, ali van terena mi je tolika podrška i pomoć da bez njega, mame i brata, stvarno, ovo ne bi bilo moguće.

Donni se bliži nastup na Wimbledonu, a sigurni smo kako će Vekići i ondje biti najstrastveniji navijači!

