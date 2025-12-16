Kad dvije obitelji zamijene talente: Kaos, pjesma i akrobacije koje nitko nije planirao

Backstage Supertalenta opet je dokazao da se najluđi trenuci ne događaju pred kamerama, nego iza njih. Ovoga puta talente su zamijenili slovenski obiteljski bend Plutz i Vardanyan Brothers, dvojica braće akrobata poznata po jedinstvenoj i iznimno opasnoj točki koju jedini izvode na svijetu.

U glavnom nastupu jedan brat nosi drugoga na glavi, a potom ga drži oštricom u zubima. Za tu su akrobaciju trenirali šest godina, ali u backstageu, u Sparovom kutku, odlučili su se na nešto jednostavnije. Ili su nam barem tako u početku rekli.

U jednom trenutku jedan od braće podigao je svog brata na ramena kao da je od papira, a onda povukao još i Leju i Simonu iz benda Plutz. Završili su u pravoj ljudskoj piramidi, koja se, srećom, nije srušila. Barem ne po nama.

Plutz i Vardanyan Brothers Foto: Tibor Marochini/Nova Studio

Članovi Plutza zatim su pokušali nagovoriti Vardanyane da otpjevaju pjesmu na slovenskom. Umjesto toga dobili su snažnu i iznenađujuću izvedbu armenske pjesme, koja je izazvala ovacije okupljenih.

Akrobacije koje rade Vardanyani ne mogu se naučiti u nekoliko minuta, pa je Plutz preuzeo stvar i pokazao jedino što su mogli izvesti nabrzinu – popularnu akrobaciju s TikToka, koju su savladali bez greške. Kratko, simpatično i dovoljno da sve nas iz produkcije nasmije, a na kraju su se za svoju uspješno izvedenu ''akrobaciju'' počastili Sparovim grickalicama. U videu pogledajte kako je izgledala još jedna uspješna zamjena iza pozornice.