Slavna manekenka više ne izgleda ovako! Nakon dugo godina odvažila se na promjenu

Gigi Hadid pohvalila se na društvenim mrežama kako je plavu kosu, po kojoj je poznata, zamijenila tamnim bobom.

Gigi Hadid ponovno je dokazala da joj promjene stoje bez greške. Slavna manekenka iznenadila je obožavatelje kada je pokazala potpuno novi look, odrekavši se svojih prepoznatljivih plavih valova u korist kratkog bob u tamnoj, gotovo crnoj nijansi.

Nova frizura otkrivena je na glamuroznim fotografijama koje je na Instagramu podijelio njezin dugogodišnji frizer Dimitris Giannetos.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ova djevojka? Njezin otac je jedan od najvećih glazbenika svih vremena

Gigi se pojavila s blago mokrom, zalizanom kosom do brade, a cijeli izgled opisao je kao "matte black mini bob", koji je nosila za novo snimanje kampanje Maybelline, čiji je ambasador već godinama.

Kakva vam je Gigi kao tamnokosa? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Gigi Hadid - 1 Foto: Profimedia

Gigi Hadid - 2 Foto: Profimedia

Uz novu frizuru, Gigi je odabrala i tamniji, zavodljiv make-up, s naglašenim plavim očima, zadimljenim sjenilom i mat ružem u nježno ružičastoj nijansi. Styling je upotpunila elegantnom, potpuno crnom kombinacijom, čime je dodatno naglasila edgy zaokret u svom imidžu.

Gigi Hadid - 4 Foto: Profimedia

"Bolje joj stoji smeđa kosa", "Vau, savršena je", "Bok seksi mama", "Era tamne kose se vratila!", "S ovom bojom kose me podsjeća na Bellu", "Ova boja je sve!", "Tamna kosa gori, Gigi!", pisali su joj pratitelji u komentarima.

Zanimljivo je da ova promjena dolazi u razdoblju kada se sve češće šuška o velikom koraku u njezinu privatnom životu. Prema pisanju stranih medija, njezin dečko Bradley Cooper navodno se sprema zaprositi slavnu manekenku poslije gotovo tri godine veze.

Gigi Hadid - 3 Foto: Profimedia

Bez obzira na glasine, jedno je sigurno: Gigi Hadid s ovom promjenom još jednom potvrđuje status modne ikone koja se ne boji riskirati te uvijek izgleda besprijekorno.

Kako su ona i sestra Bella izgledale kao djeca, pogledajte OVDJE.

Protekle godine su saznale da imaju još jednu polusestru. Što su rekle o tome, otkrijte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Kate Middleton proslavila rođendan! Kako je kći stjuardese postala jedna od najomiljenijih Britanki?

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica podijelila lijepu vijest: ''Uvijek i zauvijek!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jesmo li otkrili novog predstavnika? Jedna pjesma s Dore izdvojila se već prvi dan!

Pogledaji ovo Celebrity Seve blista u snježnoj bajci: Tko još gleda planine kad je ona u kadru?