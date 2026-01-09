Pretraži
"Gori!"

Slavna manekenka više ne izgleda ovako! Nakon dugo godina odvažila se na promjenu

Piše E.G., Danas @ 22:39 Celebrity komentari
Gigi Hadid - 5 Gigi Hadid - 5 Foto: Profimedia

Gigi Hadid pohvalila se na društvenim mrežama kako je plavu kosu, po kojoj je poznata, zamijenila tamnim bobom.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Gigi Hadid obojala kosu
"Gori!"
Slavna manekenka više ne izgleda ovako! Nakon dugo godina odvažila se na promjenu
Koja pjesma s Dore 2026. ima najviše pregleda?
gotovo 100 tisuća pregleda
Jesmo li otkrili novog predstavnika? Jedna pjesma s Dore izdvojila se već prvi dan!
Nova TV nominirana u tri kategorije nagrade Zlatni studio
evo tko je nominiran
Nova TV ušla je u finale nagrade Zlatni studio u tri kategorije!
Kviz o Millie Bobby Brown
niže uspjeh za uspjehom
Koliko znate o ovoj mladoj dami? Zahvaljujući ulozi u hit-seriji odrastala je pred kamerama
Tko je Lexi Jones?
Mlada umjetnica
Znate li tko je ova djevojka? Njezin otac je jedan od najvećih glazbenika svih vremena
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Maja Šuput objavila fotku na kojoj se ljubi sa Šimom Elezom
iznad polja riže
Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma
Maja Šuput podijelila nove prizore sa putovanja
Rajski kadrovi
Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji
Maja Šuput i Šime Elez pozirali na jednom od najpoznatijih slapova na svijetu
''kakve fotke, čovječe!''
Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!
Stela Rade jedna je od favoritkinja Dore! Poslušajte očaravajuću baladu "Nema te"
hoće li pobijediti?
Stela Rade jedna je od favoritkinja Dore! Poslušajte njenu pjesmu
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Užas u Sloveniji! Učenik napao učenicu i nožem ju ubo u lice i leđa
U srednjoj školi
Cure detalji užasa u Sloveniji: Učenik izbo učenicu nožem, u WC-u pronašli cijeli popis?
Prometna nesreća, svađa pa sjekira: Mladić teško ranjen ispred vlastite kuće
PRETUČENI SAMARITANAC
Htio pomoći čovjeku stradalom u prometnoj nesreći, pa dobio sjekirom u glavu: Liječnici mu se borili za život
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Detalji optužnice
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
show
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Maja Šuput objavila fotku na kojoj se ljubi sa Šimom Elezom
iznad polja riže
Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma
Maja Šuput i Šime Elez pozirali na jednom od najpoznatijih slapova na svijetu
''kakve fotke, čovječe!''
Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Ovakav kašalj ne smijete ignorirati: Može otkriti ozbiljnu bolest
Ponekad nije bezazlen
Ovakav kašalj ne smijete ignorirati: Može otkriti ozbiljnu bolest
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Snimka božićnog slavlja nasmijala društvene mreže! Pogledajte što rade
Urnebesno
Snimka božićnog slavlja nasmijala društvene mreže! Pogledajte što rade
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Odlična fora
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
Urnebesno
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Njezin prirodni izvor je oskudan
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
sport
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Hrvatskim navijačima uzeli zastavu na ulasku u stadion i natjerali ih da okrenu dresove naopako
zabranili im ulazak
Hrvatskim navijačima uzeli zastavu na ulasku u stadion i natjerali ih da okrenu dresove naopako
Novinarka iznijela teške optužbe na račun Diega Coste: "Namjerno me zarazio"
Ovo će odjeknuti
Novinarka teško optužila Diega Costu: "Dva dana kasnije bila sam pozitivna"
tv
Daleki grad: Je li u autu nešto čega se treba bojati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li u autu nešto čega se treba bojati?
Daleki grad: Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
DALEKI GRAD
Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
Daleki grad: Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
DALEKI GRAD
Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
putovanja
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Šarena pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
novac
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Deset važnih lekcija milijunaša koje ljudi nauče prekasno u životu
Financijska sigurnost
Deset važnih lekcija milijunaša koje ljudi nauče prekasno u životu
lifestyle
Popis recepata za jela koja griju
Juhe, variva, gulaši
Pitate se što kuhati za ručak? Imamo gotovo 40 prijedloga za bogata zimska jela
Bob će biti popularan i 2026., a nose ga i brojne slavne žene
NAJPOPULARNIJA FRIZURA
Bob će se nositi i u 2026., zato smo pronašli 20 fotografija koje možete pokazati frizerki kad se odlučite ošišati
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
sve
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Popis recepata za jela koja griju
Juhe, variva, gulaši
Pitate se što kuhati za ručak? Imamo gotovo 40 prijedloga za bogata zimska jela
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene