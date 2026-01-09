Jesmo li otkrili novog predstavnika? Jedna pjesma s Dore izdvojila se već prvi dan!

Pjesme Dore 2026. nalaze se na YouTubeu više od jednog dana, a neke pjesme istaknule su se više od ostalih.

Pjesme Dore 2026. i službeno su vani, nakon radijske premijere u četvrtak i objave na digitalnim servisima u petak u ponoć. I dok fanovi Eurosonga diljem svijeta i dalje komentiraju i rade svoje liste najboljih, na YouTubeu su se neke pjesme već istaknule.

Natjecateljice prošlogodišnje Dore, djevojke iz skupine LELEK imaju uvjerljivo najviše pregleda na YouTubeu. Njihova pjesma "Andromeda" već ima oko 96800 pregleda i do subote ujutro mogla bi biti prva koja će preći brojku od 100 tisuća pregleda.

"Lelekice nas jedine mogu spasiti", "Dobre su Lelekice", "Dosta slojevito i puno emocije. Najbolje uz Anandu zasad", ''Ako ovo ne pobijedi nemamo više šta tražit na Eurosongu'', ''Očekujemo jak nastup da upotpuni priču. Pohvala ta pjesmu i temu o kojoj govori'', ''Naježila sam se'', pozitivni su komentari tijekom premijere u četvrtak.

Slovenka sa hrvatskom putovnicom Zevin, koja je iznenadila mnoge, nalazi se na drugom mjestu. Njezina pjesma "My Mind" prikupila je mnogo pozitivnih komentara, a broj pregleda trenutno se vrti oko 47600 tisuća.

Pjesma koju su svi čekali "Nema te" Stele Rade posljednja je koja je prešla 40 tisuća pregleda. Balada pobjednice "Tvoje lice zvuči poznato" trenutno broji oko 42300 pregleda, a do subote bi mogla imati preko 50 tisuća.

Najmanje pregleda ima istarski sastav Ritam Noir, čija "Profumi di mare" je pregledana oko 10400 puta na YouTubeu.

Prema stranici Kworb koja prati gledanja na YouTubeu, među trenutno najgledanijim spotovima našlo se 15 pjesama, a Hrvati su najviše gledali spot za "Andromedu".

