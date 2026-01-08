Tko treba pobijediti na Dori 2026.? U anketi nam otkrijte svog favorita!

Vrijeme je da glas publike dođe do izražaja, sudjelujte u našoj anketi i recite nam tko treba pobijediti na Dori 2026.

Dora 2026. sve je bliže, a kao i svake godine – rasprave su već krenule!

Među ovogodišnjim izvođačima i pjesmama ima svega: od emotivnih balada do energičnih hitova koji ciljaju eurovizijsku pozornicu.

Sve pjesme možete poslušati OVDJE.

Dora kipić Foto: Goran Kovacic/Pixsell

No, jedno je sigurno – samo jedan izvođač dobit će priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

Zanima nas vaše mišljenje! Tko po vama treba pobijediti na Dori 2026. i zašto? Glasajte u našoj anketi i pokažite kome dajete povjerenje da nas predstavi pred milijunima gledatelja diljem Europe.

Tko treba pobijediti na Dori 2026.? Alen Đuras – From Ashes To Flame

Ananda – Dora

Cold Snap – Mucho Macho

Devin – Over Me

Ema Bubić – Vrijeme za nas

Fenksta – Memento Mori

Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra

Gabrijel Ivić – Light Up

Irma – Ni traga

Ivan Sever – Crying Eyes

Jasmina Makota – Higher

Kandžija – 3 ujutro

Lana Mandarić – Tama

Lara Demarin – Mantra

LELEK – Andromeda

Lima Len – Raketa

Marko Kutlić – Neotuđivo

Noelle – Uninterrupted

Ritam Noir – Profumi di mare

Sergej – Scream

Stela Rade – Nema te

ToMa – Ledina

Toni Sky – O ne!

Zevin – My mind

Za Doru je stigao najveći broj od povratka natjecanja, o čemu više pročitajte OVDJE.

Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

