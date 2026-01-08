Tko treba pobijediti na Dori 2026.? U anketi nam otkrijte svog favorita!

Vrijeme je da glas publike dođe do izražaja, sudjelujte u našoj anketi i recite nam tko treba pobijediti na Dori 2026.
Dora 2026. sve je bliže, a kao i svake godine – rasprave su već krenule!
Među ovogodišnjim izvođačima i pjesmama ima svega: od emotivnih balada do energičnih hitova koji ciljaju eurovizijsku pozornicu.
Sve pjesme možete poslušati OVDJE.
Dora kipić Foto: Goran Kovacic/Pixsell
No, jedno je sigurno – samo jedan izvođač dobit će priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.
Zanima nas vaše mišljenje! Tko po vama treba pobijediti na Dori 2026. i zašto? Glasajte u našoj anketi i pokažite kome dajete povjerenje da nas predstavi pred milijunima gledatelja diljem Europe.
Za Doru je stigao najveći broj od povratka natjecanja, o čemu više pročitajte OVDJE.
Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
