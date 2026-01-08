Objavljene su sve pjesme koje se natječu na Dori 2026., tko treba pobijediti?

Predstavljene su sve 24 pjesme koje će se u veljači natjecati na Dori 2026. i pokušati izboriti nastup na Eurosong u Beču.
Više od mjesec dana nakon što je objavljen popis, 24 pjesme ovogodišnje Dore službeno su vani u radijskom eteru i platformi.
Kroz dva sata programa, izvođači su se predstavili u emisiji "Svijet diskografije" u kojoj su predstavili autorske timove i tematike pjesama, prije nego će ih izvesti u polufinalima 12. i 13. veljače, a potom i u finalu 15. veljače.
Alen Đuras – From Ashes To Flame
Ananda – Dora
Cold Snap – Mucho Macho
Devin – Over Me
Ema Bubić – Vrijeme za nas
Fenksta – Memento Mori
Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra
Gabrijel Ivić – Light Up
Irma – Ni traga
Ivan Sever – Crying Eyes
Jasmina Makota – Higher
Kandžija – 3 ujutro
Lana Mandarić – Tama
Lara Demarin – Mantra
LELEK – Andromeda
Lima Len – Raketa
Marko Kutlić – Neotuđivo
Noelle – Uninterrupted
Ritam Noir – Profumi di mare
Sergej – Scream
Stela Rade – Nema te
ToMa – Ledina
Toni Sky – O ne!
Zevin – My mind
Za razliku od prošle godine, Dora će se održati u HRT-ovom studiju Anton Marti, a kao razlog selidbe navedene su financije zbog Zimskih olimpijskih igara i Svjetskog prvenstva u nogometu.
Sedmeročlani stručni žiri činili su skladatelj i glazbeni producent Tihomir Preradović, skladatelj i glazbeni producent Denis Mujadžić Denyken, pjevačica Ivana Kindl, pjevačica Mia Negovetić, radijske voditeljice Monika Lelas Halambek i Jelena Balent te glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija Davor Medaković.
Za Doru je stigao najveći broj od povratka natjecanja, o čemu više pročitajte OVDJE.
