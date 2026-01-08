Objavljene su sve pjesme koje se natječu na Dori 2026., tko treba pobijediti?

Predstavljene su sve 24 pjesme koje će se u veljači natjecati na Dori 2026. i pokušati izboriti nastup na Eurosong u Beču.

Više od mjesec dana nakon što je objavljen popis, 24 pjesme ovogodišnje Dore službeno su vani u radijskom eteru i platformi.

Kroz dva sata programa, izvođači su se predstavili u emisiji "Svijet diskografije" u kojoj su predstavili autorske timove i tematike pjesama, prije nego će ih izvesti u polufinalima 12. i 13. veljače, a potom i u finalu 15. veljače.

Alen Đuras – From Ashes To Flame

Alen Đuras – From Ashes To Flame Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Ananda – Dora

Ananda – Dora Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Cold Snap – Mucho Macho

Cold Snap – Mucho Macho Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Devin – Over Me

Devin – Over Me Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Ema Bubić – Vrijeme za nas

Ema Bubić – Vrijeme za nas Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Fenksta – Memento Mori

Fenksta – Memento Mori Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra

Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Gabrijel Ivić – Light Up

Gabrijel Ivić – Light Up Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Irma – Ni traga

Irma – Ni traga Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Ivan Sever – Crying Eyes

Ivan Sever – Crying Eyes Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Jasmina Makota – Higher

Jasmina Makota – Higher Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Kandžija – 3 ujutro

Kandžija – 3 ujutro Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Lana Mandarić – Tama

Lana Mandarić – Tama Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Lara Demarin – Mantra

Lara Demarin – Mantra Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

LELEK – Andromeda

LELEK – Andromeda Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Lima Len – Raketa

Lima Len – Raketa Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Marko Kutlić – Neotuđivo

Marko Kutlić – Neotuđivo Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Noelle – Uninterrupted

Noelle – Uninterrupted Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Ritam Noir – Profumi di mare

Ritam Noir – Profumi di mare Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Sergej – Scream

Sergej – Scream Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Stela Rade – Nema te

Stela Rade – Nema te Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

ToMa – Ledina

ToMa – Ledina Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Toni Sky – O ne!

Toni Sky – O ne! Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Zevin – My mind

Zevin – My mind Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Za razliku od prošle godine, Dora će se održati u HRT-ovom studiju Anton Marti, a kao razlog selidbe navedene su financije zbog Zimskih olimpijskih igara i Svjetskog prvenstva u nogometu.

Pogledaji ovo Celebrity Mišićavi ljepotan i 20 godina mlađa manekenka snimljeni u strastvenom zanosu na plaži!

Sedmeročlani stručni žiri činili su skladatelj i glazbeni producent Tihomir Preradović, skladatelj i glazbeni producent Denis Mujadžić Denyken, pjevačica Ivana Kindl, pjevačica Mia Negovetić, radijske voditeljice Monika Lelas Halambek i Jelena Balent te glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija Davor Medaković.

Za Doru je stigao najveći broj od povratka natjecanja, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Kakva nostalgija! Charlotte i Harry iz "Seksa i grada" opet skupa pred kamerama

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Nakon teške borbe s rakom hrabra ljepotica progovorila o najtežoj godini života

Pogledaji ovo Celebrity Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma

Pogledaji ovo Celebrity Glazbena zvijezda istaknula obline u vrućem bikiniju, nakon prekida blista!