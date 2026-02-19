Što nakon uhićenja bivšeg princa? Optužba bi mogla značiti i doživotni zatvor

Andrew, nekada princ, uhićen je pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti povezanu s navodima da je tijekom mandata britanskoga trgovinskog izaslanika dijelio osjetljive informacije s Jeffreyjem Epsteinom, što predstavlja presedan u modernoj povijesti kraljevske obitelj.

Bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je jutros na imanju Sandringham pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti, u potezu koji nema presedana u modernoj povijesti britanske kraljevske obitelji.

Policija Thames Valleyja privela ga je na njegov 66. rođendan, a istraga se, prema dostupnim informacijama, odnosi na navode da je tijekom mandata britanskoga trgovinskog izaslanika navodno dijelio osjetljive informacije s Jeffreyjem Epsteinom.

Policija je potvrdila da je uhićen muškarac u šezdesetim godinama te da su u tijeku pretrage adresa u Berkshireu i Norfolku, no ime nije službeno objavljeno zbog aktivnog postupka. Andrew može biti zadržan do 24 sata bez optužnice, uz mogućnost produljenja do 96 sati, nakon čega mora biti optužen ili pušten uz jamčevinu. O daljnjim koracima odlučivat će Državno odvjetništvo.

Kazneno djelo zlouporabe javne dužnosti jedno je od najtežih u britanskom pravnom sustavu i nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora, no do takvog ishoda može doći samo ako bude optužen, suđen i osuđen na Kraljevskom sudu. Članstvo u kraljevskoj obitelji ne pruža zaštitu od kaznenog progona – jedini s imunitetom je aktualni monarh, kralj Charles III., no i on je odlučio brata prepustiti pravosudnim tijelima.

Uhićenje dolazi u kontekstu šireg preispitivanja navoda vezanih za Epsteinove dosjee, koje trenutačno razmatra više britanskih policijskih snaga. Iz Buckinghamske palače ranije je poručeno da je kralj spreman surađivati s nadležnim tijelima te izrazio suosjećanje sa svim žrtvama zlostavljanja.

"Uhićenje nosi element iznenađenja, osoba to ne očekuje", izjavio je policijski komentator Danny Shaw za Radio 5 Live i dodao da je uhićenje u domu, umjesto poziva na razgovor, odstupanje od uobičajene prakse kod povijesnih optužbi te da Andrew neće imati poseban tretman.

Iako je ovo uhićenje bez modernog presedana, nije prvi put da su članovi kraljevske obitelji imali posla sa sudovima. Godine 2002. princeza Anne postala je prva članica kraljevske obitelji osuđena za kazneno djelo nakon što je kažnjena s 500 funti jer je njezin pas ugrizao dvoje djece, a imala je i nekoliko kazni za prekoračenje brzine.

Njezina kći Zara Tindall dobila je 2020. zabranu vožnje na šest mjeseci zbog vožnje 91 mph u zoni ograničenja 70 mph.

Povijesno gledano, kralj Charles I. pogubljen je 1649. zbog tiranije i izdaje, a 1586. pogubljena je Mary, kraljica Škotske.

Iako su se pojedini članovi kraljevske obitelji i prije suočavali s prekršajnim kaznama, takav slučaj protiv visokog člana obitelji bez presedana je u suvremenoj povijesti britanske monarhije – a njegov ishod mogao bi imati dalekosežne posljedice.

Više o uhićenju nekada omiljenog sina kraljice Elizabete čitajte na DNEVNIK.hr-u (OVDJE).

Epstein je dovodio žrtve Andrewu i u Buckinghamsku palaču. Više o tome čitajte OVDJE.

