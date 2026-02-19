Kraljevski skandal dobio novi nastavak: Osramoćeni princ uhićen je na svoj rođendan!

Bivši princ Andrew uhićen je zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, a akcija je započela rano ujutro na imanju Sandringham. Novi razvoj događaja ponovno je u fokus stavio dugogodišnje kontroverze oko njegovog odnosa s osuđenim pedofilom.

Bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, piše Daily Mail. Uhićenje se dogodilo upravo na njegov 66. rođendan.

Policajci u civilu stigli su na imanje Sandringham nešto nakon 8 sati ujutro, i to u šest neoznačenih vozila.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

Prema riječima glasnogovornika policije Thames Valley, u tijeku su pretrage dviju lokacija – jedne u Norfolku te druge u Berkshireu. Riječ je o Royal Lodgeu u Windsoru, rezidenciji u kojoj je živio više od 20 godina, sve do ovog mjeseca.

Istražitelji već neko vrijeme proučavaju postupke bivšeg vojvode od Yorka iz razdoblja dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika. Naime, e-mailovi objavljeni u ''Epsteinovim dokumentima'' sugeriraju da je s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom dijelio povjerljive informacije te da je 2010. godine navodno organiziran dolazak mlade žene u Veliku Britaniju. Više detalja o tome pisali smo OVDJE.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

U istim dokumentima pojavila se i fotografija na kojoj je brat kralja Charlesa III. prikazan kako kleči pokraj mlade žene, što je dodatno potaknulo kontroverze. Uz to, od člana kraljevske obitelji traži se da svjedoči u američkoj kongresnoj istrazi o Epsteinu, koji je preminuo u zatvoru 2019. godine.

Andrew Mountbatten-Windsor, kraljica Elizabeta II, kralj Charles III Foto: Profimedia

Od omiljenog princa do izoliranog civila: Kako je došlo do pada favorita kraljice Elizabete? Životnu priču osramoćenog princa pročitajte OVDJE.

