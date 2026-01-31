Nove poruke i fotke osuđenog pedofila opet bacaju svjetlo na mračnu priču iz kraljevskih krugova

Objavljeni dokumenti ponovno otvaraju pitanja o odnosu Jeffreyja Epsteina i Andrewa Mountbatten-Windsora.

Američko Ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo milijune novih dokumenata povezanih sa slučajem osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina, a dio materijala ponovno je u fokus stavio njegov odnos s Andrewom Mountbatten-Windsorom, bratom britanskog kralja Charlesa III., bivšim princem kojem su zbog skandala oduzete kraljevske titule i službene dužnosti.

Među objavljenim dokumentima nalaze se i e-mail poruke iz 2010. godine koje se odnose na njihovu komunikaciju. U jednoj od poruka Epstein Andrewu piše o 26-godišnjoj Ruskinji, koju opisuje kao pametnu i lijepu, te mu predlaže susret s s njom tijekom svog boravka u Londonu. Iz poruka proizlazi da je Andrew pokazao interes i raspitivao se što je Epstein rekao o njemu.

U daljnjoj komunikaciji spominje se i putovanje ozloglašenog princa u Ženevu, uz poruku da bi ženu ''rado vidio'', no u objavljenim dokumentima nema dokaza da je do bilo kakvog susreta došlo.

Nekoliko tjedana kasnije, prema dodatnim porukama, Epstein i Andrew navodno su razgovarali i o mogućoj večeri u Buckinghamskoj palači, pri čemu se u porukama naglašava potreba za privatnošću. Ipak, nije jasno je li se takav susret ikada održao.

Uz poruke, novi dokumenti uključuju i fotografije koje su izazvale veliku pažnju javnosti, piše Daily Mail. Na njima se vidi muškarac za kojeg se vjeruje da je Andrew Mountbatten-Windsor kako se nadvija nad ženom koja leži na podu, dok na jednoj od fotografija gleda ravno u kameru. Objavljene su bez podataka o vremenu i mjestu nastanka, a uz njih nije priložen dodatni kontekst.

Na nekim fotografijama vidi se i još jedna osoba u prostoriji, dok su lica žena namjerno zamagljena, a lica muškaraca nisu skrivena. Ministarstvo pravosuđa objasnilo je da su dijelovi dokumenata i fotografija uklonjeni ili prekriveni kako bi se zaštitili identiteti žrtava i ne bi ugrozile postojeće istrage.

Podsjetimo, u intervjuu za BBC 2019. godine, Andrew je tvrdio da je prekinuo veze sa seksualnim prijestupnikom nakon prosinca 2010., ali novi sudski dokumenti pokazuju da je nastavio komunicirati s njim.

