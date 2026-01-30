Netipičnog glumca svi znaju kao razvratnog šarmera, no njegov život ne prati scenarij slavnih

Privatno povučen i bez digitalnog traga, Luke Thompson slavu doživljava na posve drugačiji način.

Nova sezona hit-serije ''Bridgerton'' napokon je stigla na male ekrane, a u središtu radnje našao se jedan od najintrigantnijih članova slavne obitelji – Benedict Bridgerton.

Ulogu Benedicta tumači Luke Thompson, britanski glumac koji u stvarnosti djeluje daleko povučenije i suzdržanije od svoje uloge – i upravo zato postaje sve zanimljiviji javnosti.

Rođen je 4. srpnja 1988. u Velikoj Britaniji, no kada je imao dvije godine njegova se obitelj preselila u Francusku, gdje je odrastao u predgrađu Pariza. Otac mu je radio kao inženjer, a majka kao učiteljica.

''Najviše se iz djetinjstva sjećam toga da sam volio izmišljati, lagati i pretvarati se da sam netko drugi. Taj osjećaj još uvijek nosim u sebi – taj nalet uzbuđenja kad glumite'', ispričao je svojedobno za The Telegraph.

Poznato je i da je još kao dječao počeo svirati klavit te da mu je to bio prvi doticaj s umjetnosti, a školovanje u Francuskoj omogućilo mu je da tečno nauči francuski.

S 17 godina pridružio se kazališnoj grupi ''Year Out Dram''a u Stratford-upon-Avonu, potom studirao engleski i dramu na Sveučilištu u Bristolu, a diplomirao je na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti u Londonu 2013. godine, piše portal Scmp.

Glumačku karijeru započeo je u kazalištu, nastupajući u klasičnim Shakespeareovim dramama, a telezijska publika upoznala ga je ''Transatlantic'' i ''In the Club'', ''A Little Life'', no globalnu slavu donijela mu je uloga u Bridgertonu.

I dok Benedictova romansa u seriji tek dobiva zamah, ni stvarni život Lukea Thompsona nije lišen znatiželjnih pogleda. Pratile su ga glasine da je u vezi s kolegicom iz serije, Harriet Cains, koja je utjelovila Philippu Featherington.

Glasine su počele još u lipnju 2024. godine, ali ni Luke ni Harriet nikada nisu potvrdile nagađanja o njihovom odnosu. Svojedobno mu je posvetila i objavu na društvenim mrežama.

Ono po čemu se još 37-godišnji glumac definitivno razlikuje od mnogih kolega je njegov odnos prema slavi i privatnosti - Luke nema profile na društvenim mrežama.

Još 2023. godine Thompson je otvoreno govorio o tome kako društvene mreže, prema njegovu mišljenju razaraju koncentraciju i mogu biti štetne za glumce. U razgovoru s Robom Brydonom u podcastu Brydon + I dodatno je pojasnio svoj stav:

''Što više dijelova sebe dajete javnosti, to više utječete na način na koji vas drugi doživljavaju'', rekao je.

''To je osobna stvar i proizlazi iz mog vlastitog iskustva glumca. Za neke ljude gluma ne znači isto što i za mene, ali za mene je ona oduvijek bila neka vrsta prazne posude – prostora u koji se može useliti neki drugi lik'', dodao je.

Dok se njegov lik u seriji sve više razotkriva, pravi Luke Thompson ostaje enigma – talentiran, elokventan, obrazovan i čvrsto vjeran svojoj privatnosti. U svijetu u kojem svi govore previše, on šuti – i upravo time osvaja gledatelje diljem svijeta.

U novoj sezoni planetarno popularne serije njemu uz bok pojavila se i mlada glumica Yerin Ha kao Sophie Beck. Više o ovoj glumici koja ima slavnu baku pročitajte OVDJE.

