Pretraži
žene ga obožavaju

Netipičnog glumca svi znaju kao razvratnog šarmera, no njegov život ne prati scenarij slavnih

Piše H.L., Danas @ 11:28 Preporuke komentari
Luke Thompson Luke Thompson Foto: Profimedia

Privatno povučen i bez digitalnog traga, Luke Thompson slavu doživljava na posve drugačiji način.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Procurili nove detalji o odnosu Jeffreyja Epsteina i Andrewa Mountbatten-Windsora
jezivi detalji
Nove poruke i fotke osuđenog pedofila opet bacaju svjetlo na mračnu priču iz kraljevskih krugova
Duška Brčić Šušak na dodjeli nagrade Cesarica
pršti od seksipila
Rub haljinice prekrasne Sinjanke razotkrio je njezine upečatljive tetovaže na bedru!
Novi detalji iznenadne smrti glumice Catherine O’Hare
svijet je šokiran
Potresni poziv otkrio detalje o iznenadnoj smrti zvijezde filma ''Sam u kući''
Tko je glumac Luke Thompson iz serije ''Bridgerton''
žene ga obožavaju
Netipičnog glumca svi znaju kao razvratnog šarmera, no njegov život ne prati scenarij slavnih
Ljubavna priča: Catherine O’Hara i Bo Welch
odlazak legendarne glumice
Ljubav koja je prkosila Hollywoodu: Unatoč izazovima izgradili su brak koji je trajao više od 30 godina
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Lana Klingor Mihić prisjetila se teških početaka samohranog majčinstva i rasplakala javnost
rasplakala se
Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''
Macaulay Culkin oprostio se od Catherine O'Hare
svijet tuguje
Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Stravičan slučaj na obali Mure
Traje istraga
Stravičan slučaj na obali Mure: Nađen dječak prerezanog vrata, uhićena majka
Šokantno otkriće na gradskom groblju u Sisku
Malverzacije i s urnama?
Užas na groblju! Mrtve krivo ukopali, naplatili sahrane za žive ljude: "Lijesove smo pronašli u skladištu..."
Alarmantni podaci: Stotine liječnika pred mirovinom, zamjena nema
Alarmantni podaci
Sustav puca po šavovima, tisuće građana ostaju bez liječnika: "Nitko se nije javio"
show
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Macaulay Culkin oprostio se od Catherine O'Hare
svijet tuguje
Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''
zdravlje
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Više od 14 % ljudi ima ovu tihu bolest, a da to uopće ne zna – jeste li među njima?
Simptomi se često javljaju u zadnjoj fazi
Više od 14 % ljudi ima ovu tihu bolest, a da to uopće ne zna – jeste li među njima?
Ako radite ovih 7 vježbi, vaše tijelo stari sporije
Potvrđuju istraživanja
Ako radite ovih 7 vježbi, vaše tijelo stari sporije
zabava
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jao...
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Provjerite koliko toga znate
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
tech
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Narušena delikatna ravnoteža
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Upozorenje iz CSI-ja: Prevaranti već zloupotrebljavaju podatke digitalnih posrednika u procesu fiskalizacije
Uvjerljive prevare
Upozorenje iz CSI-ja: Prevaranti već zloupotrebljavaju podatke digitalnih posrednika u procesu fiskalizacije
sport
EHF EURO: Hrvatska saznala protivnika za broncu
sretno!
Sve je poznato! Hrvatska saznala protivnika u borbi za broncu na Euru!
Navijači Istre 1961 digli posebnu poruku za uhićene pripadnike Torcide u BiH
Bit će toga ovaj vikend
Navijači Istre 1961 digli posebnu poruku za uhićene pripadnike Torcide u BiH
Marko Pjaca odabrao je klub "u kojem će izboriti Svjetsko prvenstvo": Evo koliko je dobru odluku donio
IGRA U NIZOZEMSKOJ
Marko Pjaca odabrao je klub "u kojem će izboriti Svjetsko prvenstvo": Evo koliko je dobru odluku donio
tv
Daleki grad: Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
DALEKI GRAD
Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
putovanja
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Indian Pacific
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
Čija je bolja?
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
novac
Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj
Posebno izdanje
Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Važno da je zlato
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
lifestyle
Što kada listovi zamije požute?
Prva pomoć
Listovi zamije poprimili su žutu boju? Evo što trebate učiniti
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Zagreb špica: Zeleni "statement" kaput u street style izdanju
E, TO JE STIL!
Wow! Dama iz Zagreba u kaputu za kojim se okretala cijela špica
sve
Zvijezda serije Kumovi Ana Uršula Najev zablistala je na dodjeli nagrada Cesarica
zgodna glumica
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada
Što kada listovi zamije požute?
Prva pomoć
Listovi zamije poprimili su žutu boju? Evo što trebate učiniti
EHF EURO: Hrvatska saznala protivnika za broncu
sretno!
Sve je poznato! Hrvatska saznala protivnika u borbi za broncu na Euru!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene