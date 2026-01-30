Tko je novo lice iz bajkovite serije koju obožava cijeli svijet? Ima slavnu baku!

U četvrtoj sezoni ''Bridgertona'' Yerin Ha igra glavnu junakinju, a njezina stvarna priča jednako je zanimljiva.

Dugoočekivani nastavak hit-serije "Bridgerton" napokon je stigao, a četvrta sezona donosi nove ljubavne obrate, intrige i društvene zavrzlame, koje će ponovno zalijepiti gledatelje uz ekrane.

U središtu priče ovog puta je romansa s elementima moderne Pepeljuge – priča o zabranjenoj ljubavi, skrivenom identitetu i preprekama koje stoje između dvoje ljudi iz različitih svjetova. Glavne uloge tumače Luke Thompson kao Benedict Bridgerton, drugi najstariji brat iz poznate obitelji, te Yerin Ha kao Sophie Beck, mlada žena koja potječe iz niže klase i čiji se život mijenja nakon jedne čarobne večeri na maskiranom balu.

Yerin Ha, Luke Thompson Foto: Profimedia

"Od samog početka suočava se s preprekama – neprestano mora nešto nadvladavati, bilo da se radi o borbi s društvenim statusom ili pokušaju da skrije svoje osjećaje prema Benedictu'', otkrila je za Tudum što ju je privuklo ulozi.

A tko je ova mlada glumica za kojom su već poludjeli ljubitelji te hit-serije?

Yerin Ha, 28-godišnja glumica rođena u Sydneyju, djetinjstvo je provela u Južnoj Koreji, domovini svojih roditelja, gdje je i počela pohađati satove glume. Tamo je završila prestižnu umjetničku srednju školu, a nakon povratka u Australiju diplomirala je glumu i glazbeno kazalište na Nacionalnoj akademiji dramske umjetnosti, piše Radio Times.

Yerin Ha, Luke Thompson Foto: Profimedia

Prve glumačke korake napravila je u kazalištu, u rodnom gradu, u novoj adaptaciji ''Gospodara muha'', a zatim su joj se otvorila vrata televizijskog svijeta.

Godine 2019. pojavila se u seriji ''Reef Break'', u kojoj je ostvarila svoju prvu televizijsku ulogu. Od 2022. glumila je Kwan Ha, jednu od glavnih junakinja u znanstveno-fantastičnoj seriji ''Halo'', koju je producirao Steven Spielberg.

Nakon toga pojavila se u australskoj kriminalističkoj seriji ''Troppo'' (2022.), a potom i u nagrađivanoj tinejdžerskoj drami ''Bad Behaviour'' (2023.), u kojoj je utjelovila jednu od učenica internata u seriji koja se bavi nasiljem i hijerarhijom među adolescenticama. Također je ostvarila gostujuću ulogu mlade Kashe u seriji ''Dune: Prophecy" te se 2025. pojavila u drami ''The Survivors''.

Zanimljivo je i da dolazi iz glumačke obitelji – njezina je baka Son Sook, nagrađivana južnokorejska glumica, koja se kasnije posvetila politici. Zapažene uloge ostvarila je u hit-dramama poput "The Glory", "My Mister" i "When My Love Blooms".

Osim na ekranu, Yerin je aktivna i na društvenim mrežama, na kojima redovito dijeli trenutke sa snimanja i iz privatnog života. Na Instagramu je prati više od 200 tisuća ljudi, a broj svakodnevno raste zahvaljujući novostečenoj popularnosti.

Yerin Ha, Luke Thompson Foto: Profimedia

