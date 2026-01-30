Nije uvijek bilo bajno: Domaćem paru nakon burnog početka cvjeta i ljubav i posao

Snimljeni u trenucima bliskosti i uspjeha, Silvija Dvornik i Marko Pecotić Peco pokazuju da su oluje danas iza njih.

Na modnoj reviji održanoj u Zagrebu, povodom predstavljanja zimske olimpijske kolekcije za hrvatske sportaše, među uzvanicima i izvođačima posebno su se istaknuli glazbenik Marko Pecotić Peco i njegova partnerica Silvija Dvornik. Uzvanike su oduševili svojim zajedničkim nastupom.

Par je pokazao da im zajednički nastupi idu savršeno – Silvija i Peco izgledali su usklađeno, elegantno i odlično raspoloženo, što su zabilježile i kamere. Silvija je nosila pripijenu crnu haljinu, dok je Marko blistao u klasičnom crnom odijelu s leptir-mašnom.

Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Fotografije s pozornice događaja, na kojem je bio i Jakov Kitarović, govore više od riječi – dok zajedno pjevaju, izmjenjuju poglede i osmijehe, djeluju opušteno i povezano.

Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Podsjetimo, njihova veza nekoć je izazvala veliku medijsku pozornost i komentare, no danas se čini kako im sve ide po planu – i u privatnom i u poslovnom smislu.

Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Par je u centru pažnje javnosti završio krajem 2023. godine kada je glazbenik otkrio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka, u kojem su dobili i dvoje djece. Razlog je bila upravo ova plavuša, koja mu pjeva prateće vokale. Nakon što se sve pročulo, brojni su ih osuđivali, no oni su pokazali da ih nije previše briga za kritike.

Irena Ćukušić ex Pecotić Foto: Instagram

Dušu su otvorili o svojoj ljubavi i za naš IN magazin

Marko Pecotić i Silvia Dvornik - 2 Foto: Duje Klaric/Cropix

Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Instagram

Peco je nedavno za naš IN magazin progovorio i o teškoj borbi iz koje je izašao kao pobjednik.

Marko Pecotić - 3 Foto: In Magazin

