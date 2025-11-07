Osmijesi govore sve! Domaći par okrenuo novu stranicu nakon skandala koji ih je obilježio

Glazbenik i njegova partnerica raznježili su društvene mreže fotografijom koja je u trenu izazvala lavinu komentara.

Glazbenik Marko Pecotić Peco i njegova partnerica Silvia Dvornik uživaju u svojoj ljubavi, a romantičnim trenucima par se pohvalio i na društvenim mrežama.

Naime, Silvia je na Instagramu objavila trenutke iz svakodnevice, a najviše se istaknuo onaj na kojem sjedi svom partneru u krilu te na licu oboje imaju osmjene od uha do uha.

''Jednom u životu", napisala je kratko ispod fotki.

Silvia Dvornik, Marko Pecotić Peco Foto: Instagram

Njezini pratitelji brzo su joj objavu zatrpali komentarima.

''Ljubav predivna'', ''Super fotke'', ''Super ste, samo ljubav'', dio je komentara s Instagrama.

Marko Pecotić Peco, Silvija Dvornik Foto: Instagram

Marko Pecotić, Silvia Dvornik Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako par danas uživa u svojoj ljubavi, nije sve uvijek bilo tako javno. Ovaj par u centru pažnje javnosti završio je krajem 2022. godine kada je glazbenik otkrio da se razvodi od supruge Irene nakon 17 godina braka, u kojem su dobili i dvoje djece.

Irena Ćukušić ex Pecotić Foto: Instagram

Razlog je bila upravo ova plavuša, koja mu pjeva prateće vokale. Nakon što se sve pročulo, brojni su ih osuđivali, no oni su pokazali da ih nije previše briga za kritike.

Silvia Dvornik i Marko Pecotić - 13 Foto: Matko Begovic/Pixsell

Silvia Dvornik i Marko Pecotić - 8 Foto: Matko Begovic/Pixsell

Dušu su otvorili o svojoj ljubavi i za naš IN magazin, više o tome pročitajte OVDJE.

Marko Pecotić i Silvia Dvornik - 1 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Peco je nedavno za naš IN magazin progovorio i o o teškoj borbi iz koje je izašao kao pobjednik. O čemu se radi pogledajte u prilogu OVDJE.

Marko Pecotić - 3 Foto: In Magazin

