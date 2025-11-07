Je li ova haljina bila pravi izbor? Manekenka iz Virovitice u Beogradu istaknula svu svoju raskoš

Stanija Dobrojević još jednom je dokazala zašto je jedna od najzapaženijih javnih osoba na domaćoj sceni, na svečanoj proslavi u Beogradu pojavila se u izdanju koje je ostavilo sve bez teksta.
Stanija Dobrojević, poznata srpska manekenka, influencerica i reality zvijezda, ponovno je privukla svu pažnju pojavivši se na jednoj svečanoj godišnjoj proslavi u Beogradu.
Na crvenom tepihu zablistala je u glamuroznoj, dugoj srebrnoj haljini koja je doslovno svjetlucala pri svakom koraku. Haljina s kapuljačom, dubokim dekolteom i otvorenim leđima savršeno je istaknula njezinu figuru.
Stanija Dobrojević - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Stanija Dobrojević - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Dobrojevićeva je na događaju plijenila poglede od trenutka kada se pojavila, a svoj look upotpunila je decentnim make-upom i elegantnom frizurom s podignutom kosom i pramenovima koji su joj uokvirili lice.
Stanija Dobrojević - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Stanija Dobrojević - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Stanija Dobrojević - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Stanija se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje na javnim događanjima, no kada to učini, njezin izgled uvijek izazove lavinu komentara. Nakon brojnih uspjeha u reality emisijama, izgradila je prepoznatljiv brend i snažnu prisutnost na društvenim mrežama, gdje svakodnevno dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života.
Stanija se proslavila još početkom 2000-ih, kada je ušla u reality svijet i sudjelovala u popularnim showovima poput ''Survivora'', gdje ju je publika upoznala kao prirodnu ljepoticu. Kasnije smo je mogli gledati i u brojnim regionalnim reality projektima, u kojima je slovila kao jedna od najljepših žena u regiji.
Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Međutim, sve više se podvrgavala estetskim operacijama, zbog čega mnogi danas komentiraju kako je njezin izgled znatno promijenjen i da je postala gotovo neprepoznatljiva.
Stanija je rođena u Virovitici, a danas živi na relaciji Srbija – Amerika, dok dio godine provodi u Miamiju. Ima 40 godina, a na Instagramu je prati više od 2 milijuna ljudi, što je čini jednom od najpraćenijih regionalnih zvijezda.
Stanija Dobrojević - 2 Foto: M.P./ATAImages/Pixsell
Na društvenim mrežama često dijeli detalje iz svakodnevice, a poznato je i da je njezin život već godinama posvećen zdravom načinu života, treninzima i pravilnoj prehrani.
