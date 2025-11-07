Naša misica pokazala s kim dijeli sobu na svjetskom izboru: ''Moja mala cimi!''

Laura Gnjatović i Chandini Baljor pozirale su zajedno za Instagram pa otkrile da dijele sobu na svjetskom izboru za miss.
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović tri tjedna boravit će u Tajlandu, gdje će se održati svjetski izbor za Miss Universe.3 vijesti o kojima se priča uspješna je Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi njezin sin jedinac Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni! pet godina otkad ga nema Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudilo njihovu braku
Svakodnevno na društvenim mrežama Laura objavljuje nove fotografije, a sad je otkriveno i tko joj je cimerica.
Miss Universe Gvajane Chandini Baljor podijelila je njihove fotografije i napisala jednostavno: "Cimi..."
U komentarima se oglasila i Laura: "Moja slatka mala cimi".
Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom!
Laura se tijekom priprema za svjetski izbor sprijateljila s brojnim konkurenticama. Pozirala je već s Finkinjom, zatim predstavnicom Obale Bjelokosti, ali i brojnim drugima.
A odmah na početku njihovog boravka u Tajlandu, izbila je drama između direktora natjecanja Nawata Itsaragrisila i jedne natjecateljice. Što se dogodilo pogledajte OVDJE.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Naša misica pak se našla u problemima, o kojoj se neočekivanog situaciji radilo pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity U tragičnom požaru u Tuzli poginuo djed našeg plesača, javno se oprostio od njega
Kako izgleda mama naše prekrasne misice? Njene fotografije pogledajte OVDJE.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR
Tko je srpska predstavnica na izboru za Miss? Njeno podrijetlo potaknulo je raspravu, više pročitajte OVDJE.
Galerija 13 13 13 13 13
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zbog seksi prizora u prozirnoj večernjoj haljini svi se pitaju tko je ova brineta!
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekolte zamalo nije izdržao! Bujna ljepotica jedva je ukrotila haljinu ispred fotografa
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Prepoznajete li je? Bila je jedna od najfatalnijih žena svog doba!