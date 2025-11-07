Naša misica pokazala s kim dijeli sobu na svjetskom izboru: ''Moja mala cimi!''

Laura Gnjatović i Chandini Baljor pozirale su zajedno za Instagram pa otkrile da dijele sobu na svjetskom izboru za miss.

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović tri tjedna boravit će u Tajlandu, gdje će se održati svjetski izbor za Miss Universe.

Svakodnevno na društvenim mrežama Laura objavljuje nove fotografije, a sad je otkriveno i tko joj je cimerica.

Miss Universe Gvajane Chandini Baljor podijelila je njihove fotografije i napisala jednostavno: "Cimi..."

U komentarima se oglasila i Laura: "Moja slatka mala cimi".

Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 2 Foto: Instagram

Laura se tijekom priprema za svjetski izbor sprijateljila s brojnim konkurenticama. Pozirala je već s Finkinjom, zatim predstavnicom Obale Bjelokosti, ali i brojnim drugima.

A odmah na početku njihovog boravka u Tajlandu, izbila je drama između direktora natjecanja Nawata Itsaragrisila i jedne natjecateljice. Što se dogodilo pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Naša misica pak se našla u problemima, o kojoj se neočekivanog situaciji radilo pogledajte OVDJE.

Kako izgleda mama naše prekrasne misice? Njene fotografije pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Tko je srpska predstavnica na izboru za Miss? Njeno podrijetlo potaknulo je raspravu, više pročitajte OVDJE.

